Luego de haber afrontado dos complicados amistosos ante Alemania y Marruecos, la Selección Peruana continuará con su preparación pensando en las próxima Eliminatorias enfrentando a dos rivales asiáticos. Este jueves se oficializó que la ‘Blanquirroja’ se medirá ante sus similares de Corea del Sur y Japón, en duelos pactados para el mes de junio.

El primero de ellos, ante el cuadro surcoreano, se jugará el 16 en Seúl. Por su parte, la ‘Bicolor’ rivalizará con el seleccionado japonés el 20 en Osaka. Aunque no se dieron mayores detalles, durante las próximas semanas se conocerán los horarios para que los hinchas incondicionales puedan seguir estos importantes amistosos.

Juan Reynoso y su comando técnico darán a conocer a la nómina de convocados a mediados de mayo, entre los que destacarán futbolistas del torneo local y la mayoría que militan en el extranjero. Lo más seguro es que no haya muchas sorpresas y la nómina sea similar a la que se dio para los encuentros frente a Alemania y Marruecos.

Recordemos que la Selección Peruana cayó ante los ‘Panzers’ por 2-0, gracias al doblete de Niclas Füllkrug. Aquel día el ensayo del ‘Ajedrecista’ con el esquema 5-3-2 no funcionó, por lo que para el cruce ante los ‘Leones del Atlas’ volvió al tradicional 4-2-3-1, con un 0-0 en el marcador final. Renato Tapia fue el futbolista que más destacó en ambos partidos, por lo que es casi un hecho que volverá a ser titular en la gira asiática.

Reynoso visitó a sus dirigidos en Europa

Aprovechando su estadía en Europa, Juan Reynoso y su comando técnico visitó a algunos de los seleccionados peruanos que militan en el ‘Viejo Continente’. Se reunió con Renato Tapia, Alexander Callens, Gianluca Lapadula, Marcos López, Miguel Araujo, Sergio Peña y Oliver Sonne.

Esta última reunión sorprendió a todos, pues fue el primer contacto directo del ‘Cabezón’ con el jugador danés de ascendencia peruana. “El comando técnico de la ‘Bicolor’, liderado por Juan Reynoso, visitó a Oliver Sonne, futbolista danés con ascendencia peruana, que milita en el Silkeborg IF de la primera división de fútbol de Dinamarca”, sostuvo la publicación de la Selección Peruana que dio a conocer la noticia.

Ojo a un detalle: si bien esto no se confirma que Sonne vaya a ser convocado para los próximos encuentros de la ‘Blanquirroja’, la reunión con el entorno del futbolista fue fructífera, por lo que no se descarta que la comunicación se sostenga durante los meses siguientes. El tiempo determinará si termina siendo valioso para Reynoso o no.





