Dentro de la dura derrota que sufrió Sporting Cristal en su visita a River Plate, Ignácio da Silva fue quizás el único jugador que rindió a la altura de lo que exige la Copa Libertadores. El zaguero brasileño no solo puso el 0-1 que ilusionó a la hinchada ‘celeste’, sino también respondió con solvencia y jerarquía frente a los movedizos atacantes ‘millonarios’. Por ello, tras arribar a Lima con el resto del plantel, el defensor de 26 años evidenció su malestar por el resultado negativo con el que volvieron de Argentina.

El gol frente a los de Martín Demichelis fue el segundo de Ignácio en esta edición del certamen continental, pues previamente también le había marcado a Nacional de Asunción en Lima. El nacido en Río Grande del Norte conversó con los medios de comunicación tras llegar al aeropuerto Jorge Chávez y analizó lo vivido en el estadio Más Monumental.

“Sabíamos de la dificultad que significaba enfrentar a River, hicimos un buen primer tiempo, en el segundo tiempo no aprovechamos el hombre de más, solo nos queda trabajar para mejorar y pensar en la ‘U’ el lunes”, manifestó Da Silva.

Respecto a los goles que encajaron en la etapa complementaria, el defensor remarcó que no debió pasar debido al hombre de más con el que estaban jugando luego de la expulsión de Enzo Díaz. “Sufrimos dos goles que no deberíamos encajar y ahora tenemos que enfocarnos en mejorar y en el duro partido ante Universitario”, agregó.

Ignácio da Silva es uno de los fichajes extranjeros de Sporting Cristal para esta temporada. (Foto: CONMEBOL)

Finalmente, cuando fue consultado sobre su gol en el primer tiempo, Ignácio confesó que hubiera preferido no anotar si eso significaba un triunfo para Sporting Cristal. “Yo cambiaría haber anotado por el triunfo, me hubiera encantado que mi anotación sume en una victoria en Argentina, lastimosamente no se dio”, puntualizó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de esta derrota por la fecha 2 del D de la Copa Libertadores 2023, Sporting Cristal volverá a jugar este lunes 24 de abril cuando visite a Universitario de Deportes por la fecha 13 del Torneo Apertura. El encuentro está programado para las 8:30 p.m. y se disputará en el estadio Monumental.





