Este sábado, en el estadio Monumental, Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras por el clásico peruano del fútbol femenino en la Liga Femenina 2022. Allí estarán Fabiola Herrera y Sandy Dorador, enfrentadas en la cancha, pero fuera de ella amigas y ahora socias emprendedoras. Esta es la historia de mujeres aguerridas que día a día luchan por profesionalizar el fútbol femenino en el Perú, lidian contra los prejuicios y emprenden para salir adelante. Porque los triunfos en la vida no alcanzan solo con los de la cancha.

Fabiola (Universitario) y Sandy (Alianza Lima) son apasionadas por el futbol desde muy niñas e hicieron hasta lo imposible para poder hacer rodar un balón. Sandy tuvo que luchar contra burlas, y Fabiola tuvo que batallar contra los prejuicios. Fue así que, en el año 2006, fueron convocadas para la Sub 20 de la selección peruana, donde se conocieron e iniciaron una amistad que ha perdurado con los años. El futbol las unió y a la misma vez la separó, ya que, si bien es cierto comparten el mismo equipo al vestir la blanquirroja, la historia se torna un poco distinta en el torneo local: ahí son “eternas rivales”.

Ustedes son como hermanas, ¿cómo es la rivalidad dentro del campo?

Sandy (S): Bueno, en el campo, en realidad no nos conocemos. Somos rivales, queremos lo mejor para nuestro club y no hay hermandad. Igual, si tenemos que ir duro, vamos duro, obvio que sin maldad, sin nada. Chocamos, hemos discutido en la cancha. Hasta creo que con intercambio de palabras, pero bueno, es parte del futbol, pero luego terminamos siendo las hermanas de siempre.

Fabiola (F): Sí, a parte que ella juega de ofensiva, es más atacante. Yo soy central, defensa, obviamente vamos a chocar bastante en el campo. Claro que sin maldad porque somos compañeras, jugamos en la selección las dos juntas, pero, obviamente, impidiendo que ella puedan pasar. Obviamente, ha habido algunas lisuras, por nuestra parte, de repente insultos, como todo partido, como todo clásico, se podría decir. Pero, como te digo, afuera de la cancha somos hermanas.

¿Tienen algún apodo entre ustedes?

F: Yo le digo Gladys (se ríe). A veces no nos llamamos por nuestros nombres, simplemente “hermanas”.

Suelen llamarse antes de los partidos, ¿siempre lo hacen?

F: Siempre. Todos los partidos antes de comenzar hacemos videollamada, nos deseamos éxito. Hasta antes de nuestro mismo partido, cuando nos vamos a enfrentar, hacemos la videollamada. Obviamente, dentro del campo hay rivalidad y, obviamente, voy a querer que gane mi equipo. Toca esperar el sábado para patear algunas piernas (se ríe).

‘Fabi’ estuvo a punto de perderse el clásico por una lesión, ¿cómo reaccionaste?

S: Estaba muy preocupada por Fabiola con el tema de su tobillo. Yo siempre quiero que mi hermana esté mejor, que esté jugando haciendo lo que más le gusta. Jamás voy a permitir que ella esté mal, pero gracias al cielo los resultados salieron positivos y yo encantada de jugar al clásico y que ella esté ahí en la cancha.

La gente suele compararlas como el Paolo Guerrero y Jefferson Farfán del futbol femenino, ¿cómo lo toman ustedes?

F: Ella es Farfán, ¿no? (Risas).

S: Será por el tema de la hermandad, tantos años en el fútbol. Yo le agradezco a Dios que el futbol me haya dado una hermana, una familia como es Fabiola. Sí he visto que nos comparan, pero no hay punto de comparación. Nuestra hermandad, nuestro cariño, lo que nosotras tenemos es único.

F: La verdad que sí, yo opino lo mismo, no hay punto de comparación. No solo somos amigas en campo, en futbol con consejos, sino también somos hermanas, de familia. Eso es lo que nos diferencia.

Amigas y emprendedoras

Ustedes tuvieron una academia juntas, ¿cómo fue trabajar una con la otra?

S: Bien, la verdad que yo feliz de trabajar con Fabiola, ella tiene mucha más experiencia que yo. Recién yo estoy estudiando la licencia C, Fabiola ya la terminó y va por la B, entonces ella tiene más experiencia en trabajar en una academia, y yo feliz por experimentar con ella que es mi hermana y trabajar en una academia donde estemos las dos juntas. Bueno, por temas de trabajo, yo entiendo a mi hermana que tiene responsabilidades también, yo estoy asumiendo sola la academia, pero bien y contenta porque he aprendido de ella muchísimo y hasta el día de hoy sigo aprendiendo.

¿Qué metas personales tienen para la presente temporada de la Liga Femenina?

S: Yo, mi primer objetivo que tengo, personalmente es jugar una final. Lo otro, con mucha responsabilidad también, campeonar una Copa Libertadores, dejar en alto al Perú, no soy de las personas que piensa en lo personal, sino en grupo, que mi equipo luche cada partido, salga adelante, ganemos, lleguemos a la final, campeonar y lleguemos a una Libertadores.

F: Igual yo, trabajo día a día para prepararme aun mejor para poder aportar al equipo y creo que el objetivo es en equipo. Queremos llegar a la final, queremos campeonar y prepararnos, creo que Sandy no me va a dejar mentir, que día a día nos venimos preparando para una Copa Libertadores. Creo que todas aquí en el Perú sabemos lo que es jugar una Copa Libertadores, el nivel que tienen una Copa Libertadores.

Por los tres puntos

Como se recuerda, las íntimas se proclamaron campeonas del torneo en el 2021, peleando la final contra el cuadro crema (1-0). Ante ello, las dirigidas por el ‘profe’ Samir Mendoza buscarán este año el bicampeonato y así sumar su segunda copa en toda su historia. En cuanto las ‘leonas’ querrán sacarse la espina de aquella final para así alcanzar su primer título desde que el campeonato adoptó el nombre de Liga Femenina FPF (2021).

Como se recuerda el clásico se disputará este sábado a partir de las 3:00 pm en Estadio Monumental. En esta oportunidad solo se podrá contar con la hinchada local. “Estamos avanzado muchísimo, creo que la gente se está animando más al futbol femenino, a verlo es bastante importante ver a familias, ver a papás llevar a sus hijas a ver los partidos. Estamos avanzando en el tema del machismo que siempre hemos luchado contra eso”, sostiene Sandy.

¿Qué tal el ambiente de sus equipos de cara al clásico?

F: Tranquilas, venimos entrenando de igual a igual para todos los partidos. Obviamente que un clásico es algo distinto. Nosotras tenemos como una revancha por esa final que la perdimos contra Alianza. Es un rival directo, entonces, sí, se está viviendo la semana tranquila, preparándonos, ultimando detalles. Ahí también le vengo contando al ‘profe’: “Sandy juega así y asá”, ya está analizada, tiene marca personal y todo (risas).

¿Y tú Sandy, también le comentas sobre Fabiola al ‘profe’ Samir?

S: A Fabiola ya la conoce todo el mundo, tantos años en clubes importantes. Capitana de selección, capitana de la ‘U’, sabemos la calidad que ella es como deportista. Pero nosotras estamos pensando primero en nosotras y estamos trabajando de la mejor forma día a día, también con mucha tranquilidad, pero también con una gran responsabilidad, porque como dicen, los clásicos no se juegan, se ganan.

Jugar con público y con hinchada local será una gran novedad para muchas futbolistas, ¿cómo lo manejan?

S: Para mí, va a ser la primera vez que voy a jugar en el Monumental y que voy a jugar solamente con el público de la ‘U’. Pero esas cosas me gustan, me gusta jugar con público, que la barra me moleste, eso me incentiva más, pero esperemos que mis compañeras estén concentradas, porque va a ser una nueva experiencia para todas.

F: Eso es algo que yo aprendí de Sandy, es algo que yo aprendí en el camino jugando al lado de ella. Como yo era una chica muy tímida, tranquila, el público y los gritos me ponían nerviosa, pero lo aprendí en el Sudamericano de Chile, cuando jugamos contra Chile a estadio lleno y nos “sacaron a piedrazos” porque eliminamos a Chile, y ahí es donde yo aprendí a sobrellevar todo eso. Ahora, hemos jugado el primer partido en el Monumental, con hinchada y se vive algo bonito, una motivación aparte, y ver a tu gente, a tu hinchada que estén gritando y cantando todo el tiempo, te motiva. Imagínate ahora un clásico, esperemos que la gente vaya a apoyarnos. Estoy feliz de jugar mi primer clásico en el Monumental junto a mi hermana.

Fabiola Herrera es habitual convocada a la selección peruana.

Sueños de amistad

¿Algún sueño que tengan?

S: Es un sueño para nosotras llenar todo un estadio y que la gente disfrute de la calidad de jugadoras que hay en el Perú.

F: Siempre tenemos el sueño de que, como hemos iniciado juntas, terminemos jugando juntas. Esperemos que se nos pueda cumplir, pero ahora nos toca jugar de rivales. Todo sea para el bien del futbol femenino.

Seguro que también te gustaría jugar un clásico en Matute...

F: Claro que sí, pero obviamente con la ‘U’

S: Yo siempre quiero tenerla siempre a mí lado. La calidad de deportista y de profesional que es Fabiola, cualquier equipo quisiera tenerla, de repente Alianza. Espero tenerla en algún momento en el mismo equipo.

F: Quien sabe ella en la ‘U’ conmigo, ¿no? Cualquier cosa puede suceder, pero conociéndola no creo que suceda (se ríe).

Alianza Lima y Universitario suelen ser los favoritos, ¿creen que puedan volver a verse las caras en la final?

F: Esperemos que sí, la verdad que creo que cada equipo que está jugando esta liga está preparándose para jugar esta final. Nosotras estamos yendo paso a paso, partido a partido trabajando para enfrentarnos a todos los equipos que hay, siempre con la mentalidad de ir a ganar. Sabemos que es futbol, cualquier cosa pueda pasar, pero sí, esperemos que Universitario pueda volver a disputar una final.

S: Bueno, con Alianza, que sabemos que es el vigente campeón, y todos los equipos que van a querer jugar con nosotros van a querer ganar. Nosotros estamos trabajando paso a paso para cada objetivo, cada objetivo es un partido. Cada partido es distinto como dicen, hay equipos que salen a jugar de igual a igual, hay otros equipos que no, pero nosotros prepararnos para jugar cada partido. Como digo, encantada también de jugar nuevamente una final, y bueno, si es un clásico, mejor, por el espectáculo, y si se campeona mucho más.

