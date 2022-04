Raúl Ruidíaz y un debate eterno: ¿por qué le cuesta tanto la selección peruana?

Raúl Ruidíaz tuvo que esperar más de 60 días para volver a romper las redes. El delantero nacional anotó la semana pasada en el empate del Seattle Sounders frente al New York City, resultado que clasificó al conjunto de Washington a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Una vez más la ‘Pulga’ volvió a ser noticia fuera de nuestras fronteras y salta nuevamente la incógnita. ¿Por qué con la Selección Peruana no termina siendo igual de trascendente?

Para responder esta duda tan recurrente durante los últimos años, Depor dialogó con un scout, un psicólogo y un periodista peruano que vive en Estados Unidos y cubre la MLS. Ellos dieron sus puntos de vista desde lo que han podido en base a sus distintos campos profesionales.

Suerte y una nueva oportunidad

El atacante de 31 años ha mostrado dos versiones distintas a nivel de clubes y selección. Con la ‘Blanquirroja’ ha disputado 50 encuentros y solo ha podido ‘mojar’ en cuatro oportunidades. Es decir, un promedio de 0.08 goles por partido. Estadísticas que lo hicieron perder terreno en las convocatorias de Ricardo Gareca, destronado por las recientes apariciones de Gianluca Lapadula y Alex Valera.

Víctor Zaferson, periodista y reconocido scout peruano, afirma que el mal paso de Ruidíaz por el combinado patrio tiene que ver con algo de fortuna y que nos habituamos a prescindir de un hombre de área con las características de Paolo Guerrero.

“Creo que Ruidíaz no ha tenido la suerte de estar fino en algunas situaciones de gol que se le presentaron en algunos partidos. Por ejemplo, contra Chile en Santiago, la más recordada. Pero si colaboró con el gol contra Brasil en la Copa América de 2016 y con una asistencia y pase contra Venezuela en Lima. Yo creo que Perú se acostumbro a Guerrero y al equipo le costó jugar más con Ruidíaz porque tiene otras características. Es más de ir al espacio o aparecer, como lo hace en la MLS. Le ha faltado ser más constante en su influencia en el juego en la selección”, afirma.

Por otro lado, aún tiene confianza de que el hombre formado en Universitario de Deportes tendrá su revancha con la bicolor, de cara al próximo proceso clasificatorio. Y no descartó que pueda ser una opción si Perú consigue el pasaje a la siguiente Copa del Mundo.

“Estoy seguro que de cara al 2026 volverá a ser convocado mientras siga haciendo goles en el exterior. Si Perú clasifica a Qatar, seguro los delanteros serán Lapadula, Ormeño, Valera y, si amplían los cupos, también Ruidíaz. Un delantero con esa experiencia internacional no puede ser descartado”, añade.

El factor mental

La cabeza es un factor más que importante para cada persona, más aún para un deportista, que no solo tiene que convivir con la presión laboral, sino también con los distintos cambios que se pueden dar en un corto plazo.

Para Julio Peche, psicólogo deportivo, lo que ocurre con la ‘Pulga’ va por un tema de la posición que ocupa en la cancha cada vez que defiende la camiseta nacional y las respuestas a la que está acostumbrado su cerebro.

“La mayor cantidad de goles que hace Ruidíaz es jugando dentro del área. Cuando viene a la selección cumple otra función, esta vez fuera del área. Por eso le cuesta. Si una persona tiene muchos años jugando bajo un sistema, los hemisferios cerebrales va a responder a aquello. Si en un plazo de tres o cuatro días le quieren cambiar esa forma de juego, los niveles de información y de respuesta del cerebro al cuerpo van a ser distintos”, señala.

“Una persona que no se siente a gusto jugando en una posición donde no está acostumbrada a hacerlo, termina sintiéndose inseguro. Esto conlleva a que se den las críticas, antes de que se de una respuesta positiva. Si tú tienes una computadora al frente y le estás dando información que no es correcta, y te va a arrojar error”, sentencia.

Números que no lo borran

Dejando de lado a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes actualmente no se encuentran en actividad, solo tres nombres saltan en la pizarra de Ricardo Gareca para formar su lista de delanteros: Raúl Ruidíaz, Gianluca Lapadula y Alex Valera.

Tomando en cuenta las últimas tres temporadas, la ‘Pulga’ registra un mejor promedio (0.57) de goles por partido. Lo siguen el jugador de la ‘U’ con 0.45 anotaciones por juego y cierra la lista el hombre que milita en Italia con 0.35.

Jugador PJ Goles Asistencias Raúl Ruidíaz 85 49 14 Gianluca Lapadula 85 30 6 Alex Valera 60 27 10

Luis Carlos Pineda, periodista peruano que cubre la MLS, explicó lo vital que es el atacante para la liga norteamericana y sobre todo para su equipo: “Es muy valorado en la MLS. Estamos hablando de un jugador top, uno de los más reconocido en la Conferencia Este al mismo nivel de ‘Chicharito’ Hernández. Es un ícono del Seattle, el goleador histórico. Si el fuese agente libre, cualquier club de la Major League Soccer lo ficharía”, explicó.

El hombre de prensa precisó cómo toma la MLS el hecho de que Ruidíaz no rinda con sus colores. Él indicó que “a la liga como institución deportiva le interesa más que los jugadores vayan a representar a sus países. No se fija mucho netamente en las estadísticas. Al contrario, a ellos le importa que tengan solo presencia, ya que se convierten en los embajadores de la MLS a nivel selecciones. Los hinchas lo ven desde otro enfoque. Si no son citados, les conviene porque son titulares indiscutibles”.









