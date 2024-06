¡El equipo unido! Jorge Fossati afina los últimos detalles de su pizarra para el amistoso contra Paraguay de este viernes 7 de junio en el Estadio Monumental. Como es habitual, la Selección Peruana tuvo otro día de entrenamiento en la Videna (San Luis), perfeccionando algunos detalles para el encuentro. El equipo no podrá contar con Brayan Reyna en el once, según confirmó el DT de la Bicolor. Además, indicó que Christian Cueva, no está completamente descartado, aunque está experimentando algunas molestias normales durante su proceso de recuperación tras su lesión. Una de las sorpresas del grupo este jueves fue la presencia de Yoshimar Yotún, quien fue desconvocado de la Bicolor debido a una lesión en la rodilla, tanto para estos encuentros como para la Copa América. A pesar de usar muletas, se le notaba feliz de ver a sus compañeros y les deseaba lo mejor para los próximos partidos.

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.