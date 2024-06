¡Salió adolorido! En conferencia de prensa, Jorge Fossati confirmó la ausencia de Brayn Reyna para el partido contra Paraguay este viernes 7 de junio. A pesar de una excelente temporada en Belgrano, el futbolista peruano sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de este encuentro. Sin embargo, el DT de la Bicolor aseguró que no se trata de algo grave, sino más bien que su ausencia es por precaución. Por lo tanto, el atacante nacional no estará en el once inicial contra los guaraníes. Asimismo, Fossati destacó que no quiere arriesgar a ninguno de sus seleccionados, por lo que buscará una variante para reemplazarlo, y que el delantero pasará por estudios médicos para evaluar su estado actual.





Bryan Reyna saliendo de los entrenamientos de la Selección Peruana tras una lesión. (Vídeo: Wilmer Robles).





¿A qué hora y dónde ver Perú vs. Paraguay?

El partido Perú vs. Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 7:30 p.m. según la hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m. En Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m., mientras que en México a las 6:30 de la tarde.

El compromiso será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. No te lo puedes perder.





Los convocados de la Selección Peruana:

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Diego Romero. Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo y Paolo Reyna.

Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo y Paolo Reyna. Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia y Christian Cueva.

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia y Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo y Paolo Guerrero.





