Tal vez uno de los pocos aciertos de Juan Reynoso en el duelo entre Perú y Bolivia fue la inclusión de Piero Quispe desde el once inicial y, más que eso, permitirle disputar los 90 minutos. A pesar del resultado adverso que no pudo coronar sus destacados registros, el futbolista de Universitario dejó claro que tiene el nivel para ser titular en la actual selección, que ocupa la última posición en Sudamérica en estas Eliminatorias 2026. Así lo respaldan sus estadísticas en la tarde fatídica, donde la bicolor tropezó una vez más y aún no logra sumar sus primeros tres puntos.

Piero Quispe, con la camiseta número 8, flotó por todo el mediocampo. El ‘Cabezón’ le otorgó la libertad necesaria para exhibir sus mejores credenciales, que tanto lo hicieron destacar en el fútbol peruano vistiendo la camiseta crema. Lo vimos participar desde nuestra propia zona defensiva, buscando activamente el balón, así como desplazándose hacia los últimos metros, solicitando el balón para iniciar jugadas y crear oportunidades. Incluso, presenciamos al mediocampista retrocediendo hasta el área bicolor para defender contra el propio Marcelo Moreno Martins. Nota aprobatoria Como se mencionó anteriormente, Piero Quispe completó la totalidad de los minutos en el enfrentamiento disputado en suelo paceño. A pesar de haber participado en dos finales con Universitario previamente, el centrocampista demostró una condición física excepcional. Su despliegue físico destacado no solo fue evidente, sino que también respaldó su rendimiento con una impresionante precisión del 95% en los pases, entregando el balón a sus compañeros en la mayoría de las ocasiones. Quispe exhibió serenidad al tomar pausas estratégicas para resguardar la posesión del balón, una habilidad que muchos de sus compañeros no lograron igualar. Este aspecto no solo destaca su destreza técnica, sino también su inteligencia táctica al mantener la calma en situaciones críticas del juego. Su capacidad para asegurar el balón y tomar decisiones acertadas contribuyó significativamente al control del juego en comparación con otros jugadores del elenco inicial. Estadística Registro Minutos 90 Precisión de pase 95% Regates exitosos 4 (5) Duelos terrestres ganados 9 (10) Pases largos precisos 2 (3) Faltas provocadas 3 El característico estilo de juego del ‘Enano’ resaltó en el imponente estadio boliviano. Mostró su destreza al eludir la marca de los futbolistas altiplánicos sin titubear. Esta habilidad se refleja de manera destacada en la estadística que revela su éxito en cuatro de los cinco intentos de regate. La mayoría de estas maniobras se llevaron a cabo en la zona de tres cuartos del campo de juego, y, lo que es más notable, culminó cada una de ellas de manera efectiva. A pesar de que el desenlace final no coincidió con las expectativas, Quispe demostró su capacidad para concluir las jugadas de manera positiva. Cuando llegó el momento de enfrentarse y participar en los duelos contra el rival, Piero Quispe también se destacó. En nueve de las diez ocasiones, tuvimos a Quispe como ganador en los enfrentamientos a nivel terrestre. Es importante resaltar que no dudó en meter pierna fuerte para salir airoso en estas situaciones. Esta disposición a poner el pie con determinación es otra de las virtudes que lo posicionan como uno de los futbolistas peruanos con potencial para exportar. Su destreza técnica con el balón quedó visible cuando tuvo la oportunidad de ejecutar pases largos. Demostró un control preciso y una exquisitez en el toque de balón, teniendo éxito en dos de tres ocasiones. Además su habilidad para provocar faltas importantes (3) se transformaron en tiros libres peligrosos hacia el área. Sumó en todo sentido. Un debut redondo que no debe pasarse por alto. Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR En el fondo de las Eliminatorias: Perú cayó 2-0 frente a Bolivia en el Hernando Siles de La Paz

