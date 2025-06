La Selección Peruana comenzó su segunda semana de entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional (Videna), con miras al partido de este viernes 6 de junio frente a Colombia, por la fecha 15 de las Eliminatorias 2026. Óscar Ibáñez continúa completando su plantel para no dejar ningún detalle al azar y poco a poco ir definiendo la alineación titular que parará ante los cafeteros. Los trabajos tácticos se intensificaron para esta jornada, haciendo hincapié en los movimientos defensivos y las transiciones. Un detalle a tomar en cuenta es que durante las últimas horas se confirmó la lesión muscular de André Carrillo, quien a pesar de eso no fue desconvocado y será evaluado en el día a día. Si es que la ‘Culebra’ no se recupera del todo para el choque de este fin de semana, en la Videna esperan tenerlo disponible para el cruce con Ecuador, a disputarse el martes 10 en Lima.

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.