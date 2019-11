Justifica su llamado a la Selección Peruana. Raúl Ruidíaz volvió a ser convocado por Ricardo Gareca para los duelos amistosos que sostendrá la bicolor ante Colombia y Chile por fecha FIFA.

“Justo cuando no fui llamado coincidió con la etapa en la que no anotaba goles en el club. Para ser seleccionado debes estar en un buen momento y, ahora que estoy con una buena racha, volví a tener la oportunidad de ser convocado", sostuvo la ‘Pulga’ en diálogo con ‘Las voces del fútbol’.

Raúl Ruidíaz es consciente de que Paolo Guerrero es el habitual titular en la Selección Peruana, pero no se hace problemas y hace caso nulo a las críticas de las personas que exigen que tenga un mejor rendimiento con la bicolor.

“En la Selección Peruana solo tenemos entre tres a cuatro días para trabajar. En el club, en cambio, uno está todo el año y es diferente. Igual, cada vez que me toca jugar dejó todo en el campo y, si no se da, me quedo con la sensación que di el máximo”, agregó.

Por otro lado, la Selección Peruana trabaja con un grupo reducido en la VIDENA con miras a los duelos que sostendrá contra Colombia y Chile, el 15 y 19 de noviembre, respectivamente.

Selección Peruana: Pedro Gallese habló sobre amistoso con Colombia. (Video: Mariano López)

