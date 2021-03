Hace una semana, Raúl Ruidíaz señaló que venía soñando con un gol ante Bolivia en La Paz. Es decir, tenía la intención de ponerse la blanquirroja para el partido que estaba programado el 25 de este mes. Sin embargo, el último sábado se oficializó que ya no se disputarán las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias a Qatar 2022 (en Europa no iban dar facilidades para ceder a los jugadores). Para la ‘Pulga’ este escenario no es del todo malo.

El delantero de la Selección Peruana manifestó en ESPN que “yo creo que dentro de todo nos viene bien”. Incluso detalló los nombres de los jugadores que son claves en el proceso del ‘Tigre’ y podrían estar al 100% en un nueva fecha del torneo clasificatorio.

“Los jugadores que están en Europa no iban a jugar y son muy importantes. No contar con ellos nos iba a chocar mucho. Luego, Paolo Guerrero está regresando (esta semana volvería a jugar con Inter de Porto Alegre) y para la siguiente fecha estará muy bien. Farfán también (ya está en la recta final de recuperación, luego de una limpieza en el cartílago de la rodilla izquierda”, mencionó.

El ‘9′ de Seattle Sounders añadió que “dentro de todo lo malo, que no se puede jugar, yo creo que nos viene muy bien. Nos sirve para prepararnos mucho mejor y estar con el plantel completo”.

La agenda para la bicolor

Con relación al escenario que se le podría presentar a la blanquirroja de cara a lo que se viene, hay tres alternativas que analiza Conmebol para cumplir con el calendario. ¿La primera? Que sean triples las fechas de junio y setiembre, sin contar con el desarrollo de la Copa América. Otra de las opciones es que en junio se desarrollen cuatro cotejos.

La tercera alternativas es que la modificación se dé para el 2022, sumando febrero como mes tentativo para cumplir con los dos partidos suspendidos. Esto aliviaría la carga deportiva de este año, teniendo en cuenta que la Copa América incluye cuatro duelos del Grupo B (donde está Perú junto a Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil), más la posibilidad de cuartos de final, semifinales y final.

