Este martes, el caso Renato Tapia resonó con fuerza en la FPF, tras contradecir su comunicado diciendo que el máximo rector del fútbol en el Perú no le dio las facilidades solicitadas. “No recibí ninguna garantía por parte de la FPF como se me había ofrecido”, dijo el jugador a través de sus redes sociales. Tras explotar esta noticia, medios internacionales como AS y Marca de España, TUDN de México, ESPN y TyC Sports de Argentina, así como Onefootball, cubrieron en su parrilla de noticias este hecho. Algunos resaltaron que el volante de la Blanquirroja no viajó con sus compañeros por el temor a una lesión al no tener contrato. Asimismo, proporcionaron de forma detallada y contrastaron el mensaje de Tapia y la Selección Peruana.

