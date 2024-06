Según el cronograma que se había diseñado desde la Videna, alrededor de la Selección Peruana estaba la ilusión por la programación del viaje a Estados Unidos, donde este viernes afrontaremos el partido amistoso ante El Salvador y, posteriormente, la Copa América. Sin embargo, la atmósfera cambió radicalmente cuando se conoció que Renato Tapia no estaba junto a la delegación de la bicolor. A propósito de ello, desde la cuenta oficial de la ‘sele’ se pronunciaron y señalaron que las causas fueron “contractuales y administrativas”; más allá de eso, el volante también salió al frente y dejó en claro que no recibió respaldo de la FPF, por lo que “representa un riesgo profesional”. A raíz de la situación, Jhonny Baldovino - asesor legal de la SAFAP - explicó detalles del caso.

“Lo que hace Renato es natural. Sí el contrato es hasta el 30 y ya sabía que era la Copa América pero a partir del 1 de julio es jugador libre y él tendría que asumir cualquier consecuencia que asuma su físico, él ya se puso en riesgo en el partido ante Paraguay. Qué pasa si se lesiona, si es una lesión grave que lo mantiene 7-8 meses fuera de las canchas, últimamente hay muchas lesiones de ligamentos cruzados”, declaró en Radio Ovación.

El panorama de Tapia sigue siendo incierto porque culminará contrato en medio de su participación de la Copa América. Si bien es cierto, el comunicado de las redes sociales muestra la posición del jugador de no participar (ver aquí) . Existe la posibilidad que pueda viajar a integrarse con el plantel a Estados Unidos.

“Tapia no ha solicitado una renuncia y la FPF es la única que puede desconvocar a un jugador. En este caso si lo desconvoca de manera oficial no hay ningún tipo de sanción para Tapia porque no es una renuncia”, explicó Baldovino.

Teniendo en cuenta que Christian Cueva tampoco tiene equipo, Baldovino precisó que es un tema distinto: “Cuando Cueva se lesionó en Alianza tenía contrato con el club árabe y de acuerdo a su contrato, cualquier situación de lesión que sufriera tenía que ser cubierto por los clubes. Ahora es un jugador libre, está invitado y cada uno ve si asume o no el riesgo al momento de entrar al campo”.

¿Qué le espera a Renato Tapia en el futuro?

Luego de cuatro temporadas en Celta de Vigo, la renovación de Renato Tapia es muy complicada y todo indica que buscará un nuevo reto en su carrera profesional. En los últimos días se conoció que existen clubes de LaLiga de España que están interesados en adquirir sus servicios -entre ellos el Girona-; sin embargo, también hay instituciones de la Premier League detrás de sus pasos.

En la antesala del amistoso entre Perú y Paraguay, surgió la información de que la idea principal del ‘Cabezón’ es quedarse en Europa, específicamente en España. Tiene ofertas también de Brasil (Brasileirao), México (Liga MX) y Estados Unidos (MLS), pero quiere mantenerse en el fútbol más competitivo del mundo. En diferentes ocasiones, el jugador peruano ha confesado que su sueño es jugar algún día en Inglaterra. Las próximas semanas serán decisivas.

Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para medirse con El Salvador, en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América 2024, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este duelo se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. ¡Imperdible!

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.





