Las últimas horas mostraron una decisión inesperada: Renato Tapia no viajó con la Selección Peruana a USA, por lo que se perderá el partido amistoso ante El Salvador y, posiblemente, la Copa América. El aún volante de Celta de Vigo publicó un comunicado donde señaló que no recibió respaldo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ante una posible lesión, teniendo en cuenta que el contrato con el club español culmina el 30 de este mes. Producto de esta situación, Luis Tapia (padre del volante) dio más detalles de este desacuerdo.

“Un jugador que representa a su país debe estar protegido por un seguro médico. Su contrato lo cubre hasta el 30 junio, después de esa fecha no lo protege nadie. En caso tenga una lesión de gravedad, ¿quién le cubrirá eso? Yo no sé por qué se discute tanto. Es un tema normal que pasa en cualquier federación que proteja a sus jugadores”, declaró en Exitosa Deportes.

El padre del futbolista confirmó que desde la Videna tenían conocimiento del tema: “Contratar un seguro es un tema administrativo. Hay varias formas de sacarlo, la Federación prometió que se iban a hacer los trámites, pero esto no se realizó. Nadie va a arriesgar a lesionarse, sobre todo si hay una promesa empeñada en que todo se va a resolver. Es enteramente responsabilidad de los que manejan esto”.

Horas antes del pronunciamiento del futbolista, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resaltaron que su ausencia se debía por “temas contractuales” que necesitaba definir en las próximas horas. Sin embargo, Luis Tapia dejó claro que el comunicado genera “una percepción errónea del asunto” y hace creer que el volante está “priorizando temas económicos”.

“FIFA protege mediante un seguro a los jugadores cuando tienen una lesión con sus selecciones. Renato, al no tener contrato vigente, no hay forma de que pueda cobrar o conseguir fondos ante una posible recuperación”, añadió. De esta manera, aclaró que su decisión tiene respaldo de la máxima entidad del fútbol.

¿Qué dijo Renato Tapia tras no viajar a Estados Unidos con la Selección Peruana?

El futbolista, a través de su comunicado, mencionó que “como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”. El volante de Celta de Vigo, a propósito de ello, dio detalles de la postura que tomó la Federación Peruana de Fútbol en medio de este escenario.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo de todos. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.

¿Qué le espera a Renato Tapia en el futuro?

Luego de cuatro temporadas en Celta de Vigo, la renovación de Renato Tapia es complicada y todo indica que buscará un nuevo reto en su carrera profesional. En los últimos días se conoció que existen clubes de LaLiga que están interesados en adquirir sus servicios -entre ellos el Girona-; sin embargo, también hay instituciones de la Premier League detrás de sus pasos.

En la antesala del amistoso entre Perú y Paraguay, surgió la información de que la idea principal del ‘Cabezón’ es quedarse en Europa, específicamente en España. Tiene ofertas también de Brasil (Brasileirao), México (Liga MX) y Estados Unidos (MLS), pero quiere mantenerse en el fútbol más competitivo del mundo. En diferentes ocasiones, el peruano confesó que su sueño es jugar algún día en Inglaterra. Las próximas semanas serán decisivas.

Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajó a Estados Unidos para medirse con El Salvador, en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. ¡Imperdible!

Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.





