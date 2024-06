En horas de la mañana, uno por uno, cada jugador de la Selección Peruana iba saliendo del hotel de concentración en San Isidro, al bus que los llevaría al aeropuerto Jorge Chávez, el destino era Estados Unidos (Filadelfia) en un viaje de 10 horas. Sin embargo, a medida que iban entrando al transporte de traslado, los números no cuadraban, había 28 de los 29 convocados de Jorge Fossati. Faltaba uno y era el volante Renato Tapia. Las consultas y preguntas aparecieron de inmediato y, casi en paralelo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) justificó su ausencia por temas “contractuales y administrativos”. Ahora, el volante también se pronunció.

En un comunicado extenso, y a manera de respuesta, Renato Tapia dio a conocer que se encuentra desprotegido por la FPF ante cualquier eventual lesión que pueda tener y en la víspera del final de su contrato con Celta de Vigo, que lo hará jugador libre. Sin ninguna protección por parte de las autoridades federativas, el ‘Cabezón’ tomó la decisión de no viajar a Estados Unidos para el duelo ante El Salvador y su presencia en la Copa América es prácticamente remota (el 15 de junio vence el plazo para presentar la lista final).

“El contrato con mi club vence el 30 de junio y el periodo de transferencias es entre julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos me significa un alto riesgo para mi futuro. Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) antes del amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que puedan protegerme en caso de una grave lesión. No teniendo una solución por parte de la FPF, decidí jugar el amistoso poniendo en riesgo mi integridad física. Tuve la esperanza de que en los siguientes días se solucionara el tema, sabiendo que hoy era el día límite, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Por esta razón me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión”, explicó Tapia.

No tuvo respaldo de FPF: Renato Tapia explicó por qué no estará en la Copa América

Con ello, la opción de que Tapia, figura titular del mediocampo de la ‘Bicolor’, esté en la Copa América es poco probable y esto significa un nuevo dolor de cabeza para Jorge Fossati. Sin Pedro Aquino ni Yoshimar Yotún, ambos lesionados, y con la baja del ‘Cabezón’, la mitad de la cancha se ve muy debilitada y el DT uruguayo tiene el reto de tomar decisiones en las próximas horas. Por ejemplo, ver quién puede reemplazarlo dentro de la lista de viajeros o, en todo caso, hacer un llamado de emergencia.

¿Quiénes pueden reemplazar a Tapia?

Nombres de la lista

Dentro de los viajeros, los que pueden ocupar las funciones que venía realizando Tapia son dos: Wilder Cartagena y Jesús Castillo. Casi toda su carrera dentro de la selección, el volante del Orlando City se desempeñó como una alternativa en la posición del jugador de Celta de Vigo, ya sea con Ricardo Gareca o Juan Reynoso. Sin embargo, el ‘Nono’ lo ha venido ubicando más al costado, dejando un lado las funciones de un volante tapón y de recuperación para hacerlo más mixto como interior derecho.

Ante la ausencia de Renato Tapia, Wilder Cartagena podría ser la primera opción dado que goza de la confianza de Jorge Fossati, y es una de las apuestas como jugador titular dentro de su 3-5-2 (jugó los tres partidos). Eso sí, de ponerlo como ‘ancla’, la posición de interior por derecha quedaría libre para Sergio Peña, quien suele jugar por esa zona o por el lado derecho bajo el esquema del uruguayo.

Wilder Cartagena fue titular en el empate entre Perú y Paraguay. (Foto: Bicolor)

El otro escenario sería Jesús Castillo. Si Fossati no quiere mover a Cartagena, podría poner al volante del Gil Vicente, quien -bajo la lógica del uruguayo- es el sustituto de Tapia. El ‘Nono’ lo puso de titular ante República Dominicana en la posición del ‘Cabezón’, que en esos primeros partidos estuvo ausente por lesión, y respondió hasta con gol. Frente a los guaraníes, sumó unos minutos de descuento.

Esta última opción de Castillo lo dejaría a Fossati sin una variante de reemplazo. Con Cartagena y el exjugador de Cristal en cancha, la selección se quedaría sin mediocampistas mixtos o ‘tapones’ en el banquillo. Lo que sería un riesgo, en caso no decida llamar a nadie más. Bajo esa postura, ‘Carta’ podría perfilarse más a adueñarse de la zona de Tapia y el hombre del Gil Vicente como alternativa desde el banquillo.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Wilder Cartagena 3 172′ - - Jesús Castillo 3 97′ 1 -

¿Llamado de emergencia?

Tener solo a Cartagena y Castillo como volantes mixtos obligaría también a Jorge Fossati a hacer un llamado de última hora para reemplazar la posible ausencia de Renato Tapia en la Copa América. Sin embargo, el otro jugador que en su momento llamó para ocupar esa posición vive una realidad complicada. Martín Távara fue una de las sorpresas del ‘Nono’ en su primera lista como seleccionador, pero su presencia se justificó ante la lesión del ‘Cabezón’, no obstante, su presente ahora es distinto.

Távara vive un momento complicado en Cristal por recientes actos de indisciplinas, que incluso llevaron a Enderson Moreira a no tenerlo en cuenta para la última fecha del Apertura. Este escenario le viene pasando factura, más allá de que cuando jugó con Fossati cumplió su labor. Estuvo ante Nicaragua y se encargó de ser el pasador del grupo, una variante que en estos momentos la ‘sele’ carece.

Sus números con Fossati Partidos Minutos Goles Asistencias Selección Peruana 2 71′ - -

Ante la realidad que vive Távara, Fossati incluso podría evaluar llamar a otros nombres que no tuvo en cuenta durante sus dos primeros partidos. Nombres como los de Jorge Murrugarra o Catriel Cabellos podrían aparecen en el radar para ser uno de ellos la carta de emergencia de Fossati. Se vienen horas claves para intentar solucionar el caso Renato Tapia.





