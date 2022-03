“Estoy muy feliz de estar en su país. A partir de ahora soy uno más de ustedes”, fueron las primeras palabras de Ricardo Gareca en su presentación como entrenador de la Selección Peruana, el lunes 2 de marzo del 2015. Ese día, el Perú entero se paralizó para escuchar las palabras del argentino que llegaba a iniciar un nuevo proyecto con un equipo que, hasta ese momento, no lograba grandes cosas desde su última clasificación a un Mundial en España 82, hace 33 años.

El director técnico ya había tenido la oportunidad de dirigir en el Perú. Lo hizo en Universitario de Deportes durante la temporadas 2007-2008, sacando campeones a los cremas en el Torneo Apertura. Sin embargo, sabía que esta vez sería distinto. Era su primera vez al mando de un seleccionado nacional. Quizá por ello la elegancia, Ee ‘Tigre’ vestía un distinguido terno negro acompañado de una camisa rosada que lo hacían parecer, con su cabello largo, un ‘Rock Star’.

La oficialización del 'Tigre' como DT de la blanquirroja se dio un lunes 2 de marzo en el Auditorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en la Videna de San Luis.

Eso sí, lo más recordado serán sus palabras. Aquellas que sobrepasaron los límites del fútbol y llegaron a los oídos y corazón de todos los peruanos. “Como yo creo en el jugador peruano, estoy sentado aquí y acepté el cargo de la selección peruana. Es un honor para mí”, aseguró. “Es el desafío más grande de mi vida, dentro de mi carrera deportiva”, agregó el estratega que no se imaginaba que su travesía sería de película: con una clasificación a un Mundial y una serie de récords que nunca antes nadie había batido al mando de la bicolor.

Entre ellos, vencer a Brasil después de 41 años, ganar de visita en Eliminatorias luego de 12 años, celebrar en Asunción, en Quito y La Paz en procesos clasificatorias a la Copa del Mundo por primera vez en la historia. Alcanzar la final de la Copa América después de 44 largos años, ingresar al top 10 del Ranking FIFA y el más reciente hito, vencer a Colombia en Barranquilla tras 25 años.

Un ‘Tigre’ con cábalas

No es un secreto que Ricardo Gareca es un hombre de cábalas. Como todo deportista, el también ex futbolista, sigue algunas pautas antes de un partido importante. Como aquella vez, frente a Uruguay por Eliminatorias a Rusia 2018, donde decidió tomarse una foto con una novia, que se encontraba en el hotel de concentración (Swissotel). ¿El resultado? Perú venció 2-1 con goles de Edison Flores y Paolo Guerrero.

“Las cosas pasan por algo. Ayer (estaba) en mi sesión de fotos de novios en el hotel. De pronto, abren la puerta de un salón y sale disparado Gareca y dice: ‘Hay que tocar a la novia porque eso da suerte”, contó Milagros Polo Peña‎ a través de su cuenta de Facebook. “Y (Gareca) le dice a Manu, mi novio, ‘¿puedo tocar a la novia?’ Gareca voltea y le dice a su asistente ‘ven, que tocar a la novia da suerte’. Me tocó el brazo y yo: ‘por favor, tóqueme porque Perú tiene que ganar’. Así que ya saben, queridos hinchas. Si Perú gana ya saben por qué fue”, agregó en su publicación la novia.

Ricardo Gareca se tomó una fotografía con una novia antes del Perú vs Uruguay por las Eliminatorias a Rusia 2018.

Ojo que no es la única cábala del ‘Tigre’. Dentro de sus normas están no utilizar el color verde, no escuchar a Marc Anthony y llevar a Almendra, su mascota, al último entrenamiento en Videna antes de jugar o viajar para disputar un partido de visitante. “Más allá del trabajo, uno necesita siempre una dosis de suerte”, manifestó Gareca en una conversación con Sebastián Domínguez, a quien dirigió en Vélez Sarsfield y con quien tuvo una divertida charla con el exjugador en el programa ‘Hablemos de Fútbol’ de ESPN en el 2019.

“Soy cabulero como todo entrenador”, confesó en una entrevista al diario Clarín de Argentina. Por ese motivo, Ricardo suele repetir estas rutinas previo a un partido y no queda duda de que para este cierre de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, todas estas cábalas, estarán presentes para obtener la clasificación y convertirse en el primer DT en llevar a dos Copa del Mundo de forma consecutiva a la bicolor.

La alegría de volver a un Mundial

El 15 de noviembre del 2017, el Perú entero era una fiesta. Las calles, los bares, los hogares, todo era alegría pura. Aquel día incluso, algunas empresas, colegios y universidades dieron día libre. Sabían que podía ser una fecha histórica para nuestro país. La Selección Peruana se jugaba todo ante Nueva Zelanda en el repechaje. En la ida, en Wellington, habíamos empatado sin goles y la fe estaba intacta. La fe de clasificar a un Mundial después de 36 años. Y así fue.

Ricardo Gareca clasificó a Perú a un Mundial después de 36 años. (Foto: FPF)

Perú ganó 2-0 en el estadio Nacional con goles de Christian Ramos y Jefferson Farfán y superó la repesca. Pero, sobre todo, con este resultado, Gareca se consagró dentro de la historia del fútbol peruano, donde hasta aquel entonces era recordado por marcar el gol que dejó a la blanquirroja fuera de México 86, lo que hubiera sido el quinto Mundial de Perú. No había nada que reclamarle. Solo alzarlo y alabarlo, como lo hicieron en el camarín, por el maestro que es.

“Es una meta cumplida. Lo que hice fue confiar en el equipo que tengo (...) Lo más importante de todo es que podamos capitalizar, pero aprendiendo. Tenemos mucho por aprender como grupo y selección. Logramos el objetivo y es importante lograr objetivos. Somos una selección que está para crecer y tener los pies sobre la tierra”, sostuvo en aquel momento Gareca.

El hombre de pelo largo

La pandemia del COVID-19 nos cambió a todos, incluso al ‘Tigre’. En mayo del 2020, luego de casi tres meses encerrados, reapareció ante cámaras con un look que sorprendió a muchos, pero con un mensaje esperanzador. En él pedía que el fútbol y todos los deportes se reactiven, respetando los protocolos establecidos por el Gobierno y que en aquel entonces eran indispensables para poder reactivar las actividades.

“Estoy convencido de que el fútbol dará las garantías al Gobierno para reiniciar sus actividades, acatando los protocolos del Ministerio de Salud. Creo que ya ha pasado un tiempo más que prudencial de acatamiento”, señaló. “Deben empezar a confiar en que la gente del fútbol estamos totalmente capacitados (para volver)”, agregó.

Gareca y su cambio de look durante la pandemia (Foto: Difusión)

Sobre su curioso peinado y barba aseguró: “La barba, cuando se estableció esta cuarentena, dije ‘no me la voy a afeitar hasta días que salga’. Imagínate que vamos 70 días y hasta el 30 de junio sigue todo esto. Cuando recupere mi vida normal, me afeitaré”. Actualmente, la volvió a su estilo habitual.

Un abrazo de desahogo

“¿Cuán importante era para la selección peruana ganar en Venezuela por las Eliminatorias? El festejo de Ricardo Gareca es la respuesta”, se puede leer en la publicación en Twitter de la FIFA, donde se ve una fotografía con el fuerte abrazo entre el entrenador argentino y el talentoso volante que milita en el Al-Fateh de Arabia Saudita, celebrando de forma efusiva el segundo gol de la bicolor en Caracas.

El ‘Tigre’, durante los partidos, suele ser un técnico tranquilo. Que siempre está de pie observando a sus muchachos, para darle las indicaciones en los momentos precisos. Aún con el marcador a favor, siempre se mantiene sereno. Pero, aquella noche en Venezuela, tras ganar el primer partido de la fecha doble a Bolivia, en Lima, el ‘profe’ no dudó en festejar. Sabía que esos tres puntos podrían, al final, ponerlo dentro o fuera del Mundial. Eran claves.

Ricardo Gareca y Christian Cueva protagonizaron emotivo momento tras marcarle a Venezuela por Eliminatorias. (Foto: EFE)

“Tuvimos suerte que se desvió, pero Christian viene practicando tiros libres. Es mérito suyo. La pelota parada es importante porque son partidos muy difíciles y muy disputados en donde muchas veces la pelota parada empieza a ocupar un rol importante. En este caso, nos dio la posibilidad del triunfo”, indicó el DT.

Eso sí, no fue la primera vez que se ve una emotiva imagen entre el ‘profe’ y ‘Aladino. En la clasificación a Rusia 2018 también se logró captar una imagen entre ambos personajes, que han influido el uno al otro en sus vidas. El ‘Tigre’ ha respaldado a Cueva en distintas ocasiones, aún cuando nadie confiaba en él. No por algo hoy es el goleador de Perú en las presentes Eliminatorias con cinco goles.

Cámaras de televisión captaron el preciso momento en que Gareca abrazó a Cueva, tras vencer a Nueva Zelanda y clasificar al Mundial de Rusia 2018.









