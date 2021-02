La muerte de Diego Armando Maradona dejó de luto al mundo fútbol, afectando especialmente a quienes jugaron junto al astro argentino, como Ricardo Gareca, estratega de la Selección Peruana, quien compartió por primera vez el dolor que sintió por la partida del ’10′.

Tras compartir con el ‘Pibe de Oro’ en Boca Juniors y en la ‘Albiceleste’, verlo fallecer a los 60 años fue algo doloroso e inesperado, señaló el ‘Tigre’ desde Argentina en una reciente entrevista con IP Deportivo.

“A mí me tocó y me dolió mucho. Lo sentí como todos los argentinos. Por ser joven y parecía inmortal. Pero la realidad es otra”, indicó el técnico de la bicolor. “Nunca había hablado del tema. Fue un golpe duro para todos, y para mí que tuve un pequeño espacio pero importante porque lo tuve de compañero en Boca, en una gira que hicimos juntos fuimos compañeros de habitación y en las Eliminatorias previo a México. Compartí momentos fuertes con él”, respondió Gareca al ser consultado por Maradona.

“Siempre, pese a la distancia, por una cuestión de piel teníamos un afecto, un acercamiento. Estuve años sin noticias pero me ha tocado encontrarlo y pareciera que nos viéramos permanentemente. Siempre tuvo buenos comentarios hacia mi persona y se lo agradecí”, agregó.

El exreferente de la Selección Argentina “era muy divertido”, rescató el actual DT de la ‘Blanquirroja’. “Me toco vivir sus inicios. Fue una cosa con el correr de los años, con su temperamento, pero en los inicios era muy tranquilo. De carácter fuerte”, detalló.

Gareca también revivió la anécdota que más recuerda con el ‘Pelusa’. “No nos podíamos dormir en China, en una gira, en el año 81. Salimos a caminar de madrugada y vi un reloj, dije un comentario a la pasada y me lo regaló para mi cumpleaños. No lo podía creer. Teníamos buena relación pero no éramos amigos. Fue un detalle inolvidable para mí”, compartió el entrenador argentino, quien volverá al Perú en los próximos días tras la autorización de la reactivación del fútbol en el país.

Gareca y Maradona coincidieron por primera vez en Boca Juniors durante la temporada 1981. También compartieron vestuario en la selección argentina en las eliminatorias al Mundial México 86, donde Argentina fue campeona mundial de la mano del Diego.





