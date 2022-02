La Selección Peruana tiene dos retos importantes para marzo de este año: los partidos contra Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022. Ricardo Gareca sabe que deberá contar con todos los jugadores posibles para estos compromisos, por lo que arrancó su gira de visitas en Europa.

Los primeros en ser visitados serán Renato Tapia y Gianluca Lapadula. El volante del Celta de Vigo sigue trabajando a la par que sus compañeros en el club español, aunque tuvo que pasar por un proceso de recuperación, por llegar sentido después de los duelos con la ‘bicolor’.

En tal sentido, el ‘Tigre’, junto al preparador físico Néstor Bonillo, quieren conocer cómo va el proceso trabajos que tiene Tapia, pues es uno de sus jugadores clave para su esquema de juego, en especial por los seis puntos que se disputan en Montevideo y Lima, a dos fechas de cerrar las Clasificatorias.

El siguiente en ir a ver es Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano viene atravesando por temas legales con el club donde milita, Benevento, por lo que no ha podido integrar los entrenamientos con sus compañeros, además de no jugar desde que fue convocado para los duelos contra Colombia y Ecuador.

Si bien el panorama no es el mejor para el atacante de la ‘Blanquirroja’, el DT espera que se pueda solucionar los temas internos, tal y como se viene informando desde Italia. Esto, luego de que se supiera que ‘Lapagol’ se irá integrando progresivamente a los trabajos de su institución.

Fecha y hora confirmada para los partidos de Perú

Perú visitará a Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 y el choque será clave para determinar a los clasificados para la Copa del Mundo. Debido a su trascendencia, la FPF reveló que el partido se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), en paralelo a otros encuentros importantes.

Por otro lado, en la fecha 18, la tendencia será similar. El Perú vs. Paraguay, en el Estadio Nacional se Lima, se llevará a cabo el martes 29 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), al mismo tiempo que el Chile vs. Uruguay, Ecuador vs. Argentina y Venezuela vs. Colombia. En esta jornada final de Eliminatorias, el Bolivia vs. Brasil tendrá una planificación distinta.





