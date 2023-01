Hoy, más de seis meses después desde su salida del combinado nacional, su mentalidad de trabajo no solo ha quedado impregnada en la mente de sus exdirigidos, también en la de los hinchas, quienes ahora están a la expectativa de saber si lo volverán a ver en el banquillo, pero ya no de la ‘bicolor’, sino de uno de los rivales más fuertes de la región: Ecuador. Para conocer el impacto que tuvo el estratega argentino y cuál sería el camino que tomará, de llegar al ‘Tri’, Depor conversó con los especialistas peruanos Jaime Pulgar Vidal y Raúl Castro, con los periodistas ecuatorianos Esteban Ávila, Daniel Navas y Luigi Marchelle, y con los colegas argentinos Diego Canepa y Nicolás Solek.

La huella del ‘Tigre’

¿Por qué los peruanos recordamos tanto a Ricardo Gareca? La respuesta no va solo por el lado deportivo, pues la influencia que tuvo el DT fue más allá. “ Lo que le ha quedado en nuestra mente es que Gareca es un tipo que resolvió los problemas del futbolista peruano, siendo este concebido como un sujeto que surge de un contexto adverso y que necesita que le enseñen a pensar, una lógica que apunta a la figura de un caudillo, pero vista desde una escala menor. La sociedad peruana busca a ese caudillo, que resuelva todo. No solo pasa en el deporte, también en la política”, sostiene Pulgar Vidal, autor de los libros ‘El Clásico’ (2014), ‘De Golpes Y Goles’, y ‘Fútbol, Política y Nación’ (2018).

Los hinchas peruanos guardan el recuerdo de Ricardo Gareca, como el DT que le dio la selección peruana una identidad de juego y la confianza de que puede hacer grandes cosas. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

Por su parte, el decano de la facultad de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur, Raúl Castro, destacó que, más allá de los resultados obtenidos y “contra todo pronóstico”, lo que los peruanos también destacan es la personalidad del argentino. “ La calidad de persona que es Gareca es descollante. Es un caballero, que en el escenario crispado peruano, social, político y público, es una rareza, porque estamos acostumbrados a discursos y narrativas muy beligerantes. Es una condición que lo destaca y que recuerdas, como hasta ahora. Su calidad personal está emparejada con su calidad profesional”, explica.

¿Pero ese cariño, que hasta ahora se le guarda al ‘Tigre’, perdurará cuando se mude a otra selección? Para ambos especialistas es probable que sí, aunque -siempre habrá un condicionante- el discurso del “que gane a otros, pero no a nosotros” es probable que se escuche. “Habrán reacciones diversas, pero el recuerdo inmediato de él va a impedir que hayan reacciones negativas, porque hay un agradecimiento y aprecio por él”, considera el docente universitario; mientras que para Jaime el rechazo hubiera sido si el equipo elegido sería la ‘Roja’: “Hay un trauma instaurado y no resuelto por la Guerra del Pacífico. Si Ricardo hubiese elegido dirigir Chile, no se lo perdonaríamos. No digo que esté bien, pero podría ser el pensamiento colectivo”.

Ecuador, un escenario atractivo

La selección de Ecuador consiguió el tercer cupo a Qatar 2022, con actuaciones destacadas en las Eliminatorias y la promesa de un equipo joven que supo dar frente a los retos que significó ir al Mundial. Si bien tuvo que enfrentarse a la polémica por un jugador, nacido o no en su tierra, lo cierto es que materia prima tiene y es una de las razones por las que Gareca podría decir sí a la propuesta de dirigir al ‘Tri’. “En Ecuador ya se hizo lo más difícil, que era renovar a la selección. Cuenta con muchos jugadores jóvenes que ya saben lo que es jugar en un equipo nacional y que tienen experiencia en el extranjero. Creo que si se llega a dar el arribo de Gareca, se va a consolidar y potenciar el plantel”, e xpone Marchelle de Ecuavisa.

Ecuador, con una gran base de jugadores jóvenes, se vuelve un proyecto atractivo para dirigir y consolidar. (Foto: AFP)

Esto, para Ávila, periodista de Radio Redonda, convierte al combinado tricolor en un escenario diferente, con un proyecto a mediano o largo plazo. “Hay una base de jugadores con formación, que ha tenido fundamentos y manejarlo será el desafío. En Perú no vi un trabajo tan dedicado a consolidar una base, porque no lo hay, porque el trabajo con menores no ha resultado tan significativo e importante, no en Ecuador, sino en Independiente del Valle, que es el club que le ha dado la base a la selección”, argumenta. Por su parte, Navas de DSports Ecuador considera que “sobre esa base, Gareca puede moldear la idea que -según su análisis- le pueda convenir a un equipo que tiene carencias arriba, y necesidades de mejorar el ataque, pero sin perder el equilibrio que se ha conseguido atrás”.

Desde la mirada argentina, país de origen de Ricardo Gareca, el DT tuvo un reto mayor cuando llegó a tierras peruanas. “Primero afianzó al grupo y después explotó las virtudes de una generación experimentada, mientras le brindaba oportunidades a nuevos jugadores. Esto le permitió al seleccionado peruano forjar un carácter y una identidad futbolística que culminó con la clasificación a Rusia 2018 y el subcampeonato en la Copa América 2019. En Ecuador, la tarea sería diferente. El objetivo prioritario sería continuar el desarrollo de los jóvenes talentos y mantener una filosofía de juego, para protagonizar las próximas competiciones” , manifiesta Solek, de Bolavip.

El aporte del DT

Aunque el anuncio no es oficial, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) hay simpatía porque llegue el extécnico de la ‘blanquirroja’, tal y como lo manifestó su presidente, Francisco Egas, en una entrevista con DSports Ecuador: “Como muchos otros, sería un honor que Ricardo [Gareca] considerase unirse a la selección ecuatoriana”. Sin embargo, es un hecho que el elenco tricolor ya cuenta con plantel competitivo, con roce internacional y que tiene a más talentos listos para dar el salto a la selección mayor. Entonces, ¿qué aportes podría dar Gareca, frente a este escenario idóneo?

Ricardo Gareca se ha convertido en uno de los técnicos más valorados en Sudamérica, gracias a su trabajo disciplinado, así como por su calidad como persona. (Foto: FPF)

Pese a la coincidencia que hay entre todos los entrevistados, hay apuntes a destacar, respecto a lo que podría sumar el ‘Tigre’. “Es un técnico mundialista, con trayectoria importante en una selección, que le dio un repunte al fútbol peruano”, precisa Ávila; mientras que Marchelle apunta hacia la “jerarquía y calidad, que potenció notablemente a los jugadores y siempre compitió”. En tanto, Navas hace hincapié en la astucia y metodología: “un estratega que, con las herramientas que tiene, consigue resultados. No entra en inventos, sino que consolida ideas y estrategias”.

Todo eso se resume en experiencia, la misma que adquirió, desde que fue jugador, hasta su paso por los clubes y finalmente en nuestro país. “Es un gran formador de equipos y potencia mucho a los futbolistas. El mundo entero descubrió, gracias a su excelente gestión en Perú, a un gran seleccionador. Creo que Gareca es uno de los entrenadores que mejor entiende la cercanía/lejanía que deben tener los comandos técnicos con los planteles. Sin duda, esto y su forma de ver el juego, adaptándose mucho a sus equipos, lo llevó a ser tan solicitado”, concluye Canepa, periodista de ESPN Argentina.

El reto próximo será la Copa América, un torneo que se ha vuelto un punto ciego en la historia de la selección ecuatoriana. De sus 28 participaciones en este certamen, solo ha llegado a superar la primera ronda en tres ocasiones, mientras que de los 122 partidos que ha jugado, ha ganado en 16. Desde 1993, Ecuador no llega a disputar las semifinales y solo en la edición del 2016 (la edición del Centenario) avanzó hasta cuartos, dejando atrás a Brasil. Por ello, el certamen continental que se avecina en el 2024 será una prueba de fuego, el cual se espera sea el quiebre de una historia de fracasos consecutivos en este torneo. ¿Estará Ricardo Gareca al mando de este cambio?





