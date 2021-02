Renato Tapia es uno de los cinco jugadores más caros que tiene Celta de Vigo. Sus actuaciones en la liga española han despertado el interés de la prensa, que no deja de elogiar sus actuaciones, y también de algunos equipos en el extranjeros. Si bien no hay nada oficial, lo cierto es que el ‘Cabezón’ está en boca de todos para el próximo mercado de fichajes de verano.

En la victoria del conjunto de Balaídos ante el Elche, por la jornada 23 de LaLiga, fue uno de los partidos donde el volante nacional dio gala de sus habilidades, no solo recuperando balones, sino ganando sus duelos durante los 90 minutos también. El propio Tapia ha admitido que su rendimiento en la actualidad se debe a su perseverancia, que siempre ha tenido desde su llegada a Europa

“Creo que el secreto de todo esto fue que hubo mucha perseverancia. El tiempo me dio la razón, supo premiarme por mi paciencia, por esperar el momento indicado para moverme, para hacer cosas que antes no hacía. No es una casualidad, sino un trabajo de muchos años”, dijo a DirecTV.

Este buen momento ha llamado la atención de otros equipos de Europa. Si bien son rumores de la prensa española, ya que de momento el club ha negado algún propuesta formal, la institución tiene claro que su mediocampista está siendo observado, por lo que de darse una posible venta futura, habría una ganancia exponencial para llegar las arcas de cara a la próxima campaña.

¿La razón? La cláusula de rescisión de contrato de Tapia vale 30 millones de euros, una de las más caras que maneja el Celta y que, de concretarse, se convertiría en la venta más cara en la historia de Vigo. El último traspaso más alto que tuvieron fue la de Stanislav Lobotka: 20 millones de euros.

Por lo pronto, el ‘Cabezón’ se ha mostrado satisfecho con Celta de Vigo, sin intención de salir de Galicia, pues la continuidad que tiene con el ‘Chacho’ Coudet vale mucho para él. “Me llena de mucho orgullo y me da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y sostener este momento, que es lo más difícil”, confesó y solo el tiempo le dará, otra vez, la razón.





