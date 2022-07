Hace exactamente un mes, sufríamos un duro golpe en el repechaje. La Selección Peruana quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, tras caer en tanda de penales frente a Australia. En medio de ese dolor, había que tener claro que no se podía perder tiempo de acuerdo al cronograma que se tenía, por ejemplo, los amistosos en setiembre y el inicio de las Eliminatorias del próximo año.

En medio de este panorama, era clave definir la renovación de Ricardo Gareca. “Siempre Perú es una prioridad para mí”, fue lo que dijo el estratega argentino antes de partir a Argentina. Sí, tanto el ‘Tigre’ como su grupo de trabajo mostraron toda a predisposición para quedarse un tercer periodo al frente de la blanquirroja, por lo que esta semana era clave para definir unos puntos, entre ello lo económico, y establecer la firma del DT.

Si bien Ricardo Gareca ya había dejado claro su intención de seguir, era preciso trabajar en la estructura del fútbol peruano. Es decir, que se evidencie una mayor participación de la FPF en el desarrollo del fútbol en general, así como mejorar la parte formativa, velar porque se pueda trabajar en el recambio generacional.

Con el compromiso de trabajar en ello, se dieron las reuniones en Buenos Aires, la cuales comenzaron el último martes, donde estuvo el entorno del ‘Tigre’ y Jean Marcel Robilliard (secretario general de la FPF). A pesar de ello, a estas horas, la Videna es más lejana que nunca para el ‘Tigre’.

En dicha reunión, no se llegó a buen puerto: la FPF propuso una reducción salarial cercana al 40 %. Depor conoció que iba a existir una segunda reunión para este miércoles, pero desde el entorno del ex seleccionador dijeron en principio que no procedería una nueva conversación: sentían que dado lo expuesto, su ciclo en la blanquirroja había terminado. Ojo, podría haber una nueva reunión en las próximas horas.

Como se recuerda, Ricardo Gareca llegó en el 2015 y logro poner a Perú en una cita mundialista después de 36 años, a Rusia 2018. Además, llevó a la ‘bicolor’ a la final de la Copa América en Brasil 2019, más allá de los números que logró sumar a lo largo de dos periodos: 96 partidos, de los cuales 39 fueron triunfos, 23 empates y 34 derrotas. Además, tiene 120 goles a favor y 108 en contra.





