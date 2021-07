Son muchas las historias poco conocidas sobre Raziel García. El jugador, que deslumbró a propios y extraños con su actuación en la reciente edición de la Copa América con la Selección Peruana, dio detalles de aquel factor que le permitió trazarse como meta una convocatoria al combinado nacional.

“Justo me quedé con mi papá porque tenía que entrenar. Fuimos a ver la película Gol. De regreso a casa, me dijo que me ponga metas, si quería ser profesional, me puse las mismas a corto, mediano y largo plazo. La primera era estar en la Sub 17, luego llegar a la Sub 20 y después, subir al primer equipo”, sostuvo el jugador en diálogo con ‘Sobre el Verde de Depor’, en lo que fue su proyección como futbolista en los últimos tiempos.

Sin embargo, no todo fue alegría para Raziel García, ya que -en el camino- sufrió, como muchos, el éxito tempranero que le llegó tras su primera convocatoria a una Selección Peruana de menores, entrando en un limbo del cual sufrió para salir y encaminarse nuevamente en la profesión.

“A los tres meses, me convocaron a la Sub 17 y poco después me subieron al primer equipo. Lo malo fue no sentarme otra vez con mi padre. Me confié mucho y creo que eso fue lo que me terminó costando muchos años, el no saber hacia dónde ir en ese momento para seguir creciendo”, agregó el jugador de Cienciano.

Por otro lado, Raziel García confesó que tiene un punto débil, el mismo que poco a poco viene mejorando para poder superar y no salir más de esa lista de jugadores convocables a la Selección Peruana por el profesor Ricardo Gareca.

“Se que puedo crecer, tengo mucho que ofrecer, pero va a depender mucho de la fortaleza que tenga y la constancia. Sé que soy un jugador con talento, pero conozco que mi debilidad es no ser constante. En esta ocasión, ya no puede ser así, tengo que creérmela”, finalizó el mediocampista nacional, de que se espera que mantenga el mismo ritmo de juego en la Fase 2 de la Liga 1, y pueda, por qué no, mirar alguna propuesta del extranjero.





