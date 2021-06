Caer goleado ante Brasil fue un golpe muy duro para el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, quien reconoció que el ‘Scratch’ pasó por encima a la escuadra bicolor. A pesar de la tristeza por la caída, se mostró conforme al poder usar unos minutos a nuevos jugadores en el equipo, lo que podría ampliar su universo de cara a las Eliminatorias.

“Estamos en una etapa que necesitamos ver muchachos y que los jugadores vivan esta experiencia de lo que es la Copa América y vinimos con la idea de observar. Eso nos va a permitir crecer. Es necesario que vean el nivel en el que estamos y las responsabilidades que tenemos. En cualquier momento pueden ingresar. Uno de los objetivos que ambicionamos es ver muchachos”, sostuvo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa.

Por otro lado, el estratega de la Selección Peruana destacó el primer tiempo del combinado nacional en su debut, aunque no pudo evitar lamentarse por las ocasiones de gol que no se pudieron concretar y que hubieran ocasionado que el resultado en contra no sea tan duro como lo fue.

“Tuvimos control del juego, más allá de la peligrosidad de Brasil que se puso adelante en el marcador. Vi un partido parejo. Nosotros también tuvimos nuestras posibilidades, pero no las pudimos concretar. A partir de los cambios en los que reforzó más su mitad de la cancha, empezamos a tener problemas. En el primer tiempo, Perú estuvo en partido. En el segundo, Brasil fue superior y justificó el resultado”, agregó.

A pasar rápido la página

Si Brasil ya es peligroso en cualquier cancha, en su terreno su poderío se nota más. Y sus números lo respaldan: el cuadro de Tite sumó su noveno triunfo consecutivo tras golear 4-0 a la Selección Peruana. La realidad en estas dos primeras fechas de la Copa América es la siguiente: el ‘Scratch’ tiene seis puntos y la blanquirroja la misión de sobreponerse. Se juega la clasificación frente a Colombia, Venezuela y Ecuador.

Precisamente, el próximo partido de Perú será contra Colombia. La Selección Peruana sigue optimista e irá por los tres puntos frente al combinado ‘cafetero’, por la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa América 2021. Esta vez, el duelo se trasladará a la ciudad ‘verde’ de Goiania, este domingo 20 de junio desde las 7:00 p.m. en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

