Un duro reto deberá enfrentar la Selección Peruana cuando, en Barranquilla, le toque vivir un duelo vibrante con su similar de Colombia. Si bien, todo pareciera indicar que el resultado apunta a ser negativo, el cuadro ‘bicolor’ ha tratado de llevar las mejores armas que tiene para conseguir una hazaña histórica como la de hace algunos años atrás. Ante esta situación, no es de extrañar que algunos referentes analicen lo que podría ser el desempeño de los convocados en este duelo.

Uno de los mediocampistas históricos de la Selección Peruana, es Roberto Palacios. EL ‘chorri’ cargado de experiencia en este tipo de duelos, en los que ambos se juegan la vida y se colocan los puntos sobre la mesa para conseguir diferentes objetivos, es consciente que será un rival difícil a vencer.

“Hay que mejorar muchísimo para pensar en ganar el día de hoy porque Colombia va a salir a querer asegurar esa clasificación al Mundial que es tan hermoso, y dejar pasar la oportunidad es para las personas que no realmente no tienen objetivos trazados ni metas”, comentó Palacios en Radio Ovación.

Roberto Palacios jugó 128 partidos en la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

Tomando el papel de exfutbolista y conociendo de primera mano las dificultades que pasan, no solo en lo físico si no también en lo mental por las constantes críticas que se reciben a diario de parte de la afición, el ‘Chorri’ fue más que nada reflexivo sobre las decisiones que un jugador debe tomar en el momento adecuado.

“Uno como futbolista tiene que entender hasta qué momento puede dar. Cuando tú ves que no tienes la fortaleza o dinámica, es mejor decir hasta aquí nomás porque si no va a pasar lo que está pasando. Va a haber críticas porque ya estás queriendo jugar en un torneo que de repente las piernas no te dan”, se refirió.

Sobretodo refiriéndose al tema de la edad, pero sin dar nombres en específico, sentenció que en su debido momento es preferible dar un paso y salir por “la puerta grande”. “Es mejor retirarse para que la gente se vaya con ese recuerdo del buen profesional a momento que por ahí te pueda tener la vida de ya no jugar como antes”, indicó.

La selección peruana igualó 1-1 ante Colombia en la Jornada 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP)

Finalmente, si tomó dureza al momento de criticar algunas decisiones que se han tomado en los últimos años en lo que respecta a elecciones de las armas que se utilizan para los partidos, así como también sobre los elegidos para llevar las riendas de la ‘blanquirroja’ .

“Cuando terminen de llamar a sus amigos, de llamar a sus compadres, esto va a cambiar. Traer un entrenador bueno, una persona llegada al fútbol que le transmita a los jóvenes esa ambición de querer triunfar, porque todo es un trabajo, se va a comenzar a alcanzar objetivos”, concluyó.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

El compromiso entre Perú vs. Colombia está programado para el viernes 6 de junio a las 3:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 5:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:30 p.m.; en México a las 2:30 p.m.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Colombia?

La transmisión del partido estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

