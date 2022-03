El Perú vs. Uruguay terminó con un ambiente de tensión en el estadio Centenario de Montevideo. En ese sentido, los jugadores Christian Cueva y Alexander Callens consideraron que Sergio Rochet agarró el balón dentro del arco tras el lanzamiento de Miguel Trauco. Sin embargo, tras el compromiso, el guardameta de los ‘Celestes’ explicó su postura de la versión de los hechos.

“No te voy a mentir, un poco de nerviosismo corrió porque sabía que estaba al límite. Fue la más complicada porque fue una pelota que por el viento venía llovida y sabía que si daba rebote, ellos venían de frente”, expresó el guardameta de Nacional para AUFTV.

De la misma manera, mencionó que fue difícil coger el esférico. Había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicado y traté de agarrarla y que no ingresara”, agregó.

Por otra parte, se mostró contento por clasificar con la selección uruguaya al Mundial Qatar 2022. “Esto lo soñé desde que empecé a patear la pelota desde niño pero no lo imaginaba porque se me han dado cosas muy rápidas en estos últimos años”.

Los audios del VAR sobre la polémica jugada

La noche de este jueves, horas después del compromiso en el Estadio Centenario, la Conmebol difundió el audio y compartió las imágenes de cómo actuaron los miembros del videoarbitraje en esa acción en particular que llenó a cólera a varios futbolistas de la ‘Blanquirroja’ e hinchas.

En el video compartido por el organismo sudamericano, se escucha al juez principal, Daronco, contestarle a los peruanos “ellos van a chequear” ante los reclamos evidentes por la acción que podría haber significado el gol del empate a uno en el partido por Eliminatorias.

Con el juego en curso, los integrantes del VAR revisan la jugada una y otra y llegan a la conclusión de que el balón no traspasó la raya. “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, dice en un momento Wagner Reway. “Chequeando, no entró”, “El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá. No entra todo”, sentencia Reway, después.





