¿Cómo ves el clásico del Pacífico en el Monumental de Chile?

Como hincha, entrenador, instructor, pero siempre sabiendo más allá es un partido de fútbol. Muchas veces leía en prensa de tu país (Perú) que Alexis Sánchez ya no era el mismo, entonces, caemos en los sensacionalismo. No es lo normal. Para mí es un partido de fútbol entre dos selecciones que siempre han sido clásicos, partidos de mucha intensidad, mucha pierna fuerte. Son dos selecciones necesitadas, rivales directos, esperemos que sea un lindo partido y que gane el que hace mejor las cosas.

La Roja es invencible cuando ha jugado con Perú en el Monumental de Colo Colo…

Los cambios generaciones son naturales. No voy a poner gente joven o buena talla, el mejor ejemplo lo tienen ustedes. Paolo Guerrero tiene cuarenta años y está en la selección. Más allá que tenga quince, dieciocho o cuarenta, pero sí está a nivel competitivo para jugar por su país lo hará. Eso sí, los cambios son naturales, no son obligados. Muchas veces quieren retirar a jugadores, pero no es lo más correcto. Esperemos que sea un partido donde lo importante es sumar, ya que se hace complejo para ambas selecciones.

Paolo Guerrero suma vigencia futbolística con LDU de Quito y es la esperanza de gol de Perú a los 39 años...

Deben ser respetuosos con Paolo, más cuando hay trayectoria, años de sacrificio. Siempre hay que ser bien sensatos a la hora de declarar.

¿Cómo defines el juego del equipo peruano?

Me tocó ver el partido de Perú ante Brasil y estuvo bastante bien. Un equipo dinámico, ordenado, más allá del gol con pelota quieta. Están en igualdad de condiciones, los dos suman un punto, están necesitados. Esperemos que sea un partido atractivo, y que gane el que hace mejor las cosas.

¿Cómo catalogas los clásico del Pacífico?

Siempre será un clásico, sin dudas, no es un partido simple, tampoco es mentira cuando dicen que se juegan la vida. Ganen o pierdan, la vida continúa. Muchas veces se genera afuera ese ambiente, en la cancha es un partido complejo, el que haga mejor las cosas ganará. No va más allá que un partido de fútbol.

¿Qué recuerdos de los partidos que jugaste con La Roja ante la selección peruana?

Partidos de mucho roce, de mucha intensidad, lo disfruté mucho. Me tocó jugar muchos partidos con Perú, son muy atractivos. Esperemos que siga de la misma manera.

El equipo de Alianza Lima siempre recuerda su entrega en la campaña del campeonato nacional del año 2006...

Guardo los mejores recuerdos de Perú, de la hinchada de Alianza, la forma como me trataron. Me sentí bastante bien, siempre lo voy a recordar. Fue un país que me trató bien a mi familia. Contento de ser parte de la historia del club, y que hasta el día de hoy te recuerden, eso es impagable. Le deseo lo mejor a Alianza, que sigan logrando títulos, siempre será una gran hinchada.

SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.