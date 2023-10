Perú y Chile están en igualdad de puntaje y ambos iniciaron las Eliminatorias sin ganar. ¿Cómo avizora este nuevo ‘clásico del Pacífico’?

En la última Eliminatoria estuvimos con el mismo puntaje, pero Chile no clasificó, sí lo hizo Perú. Igualmente estamos conscientes que es un partido difícil para nosotros, en el sentido que no ya tenemos una selección completa, la que daba una tranquilidad que podíamos sacar buenos resultados en casa como de visita. Hoy día estamos probando selecciones, con un técnico que no le ha dado lo que necesita esta selección. En las dos primeras fechas hemos sacado un punto.

Chile tiene el plus de jugar como local...

Lo que menos puedes perder son los puntos de local. Eso da la tranquilidad para poder ir viendo la clasificación, hoy Chile no lo tiene. Todavía no tenemos esa clave que nos da la tranquilidad, lo da uno, dos o tres, que tampoco están en gran nivel como Alexis Sánchez. Estuvo más de un mes de para, y es lógico que eso también complica al técnico.

Perú mantiene el universo de jugadores que clasificaron al Mundial de Rusia 2018, salvo algunos rostros nuevos...

También ha mantenido su estilo, lo demostró sus dos partidos que jugaron ante Paraguay y Brasil, entonces, en ese sentido ustedes ya tienen una selección formada con Ricardo Gareca, no hay mucho cambio, Reynoso mantiene una base, pero nosotros no. Chile tiene poco, y el técnico nuestro le ha costado un poco esa situación.

¿Considera que ambos están en igualdad de condiciones futbolísticas?

Yo creo que será un partido parejo. Será un partido más estratégico, no deben llegar a desesperarse. De repente a Perú cuando no le salen las cosas se desespera. Jugando bien, siendo inteligentes, Perú y Chile pueden sacar un mejor resultado.

Perú nunca ha ganado en el Monumental de Santiago...

Todas las historias pueden cambiar, son variables. Nosotros debemos tener la tranquilidad en casa para sacar los tres puntos por una clasificación.

Juan Reynoso, su rival en selecciones, debutará como entrenador en los ‘clásicos del Pacífico’...

Ha sido inteligente al mantener a los que venían jugando. La variación ha sido muy poco, quedan los jugadores, y en ese sentido se está adaptando al fútbol que propone. Chile, en cambio, cambió el técnico, pero no mantiene la forma de jugar. Perú con Reynoso está manteniendo a sus jugadores, y eso complica, pues ya saben su esquema de juego.

¿Qué destaca de la selección peruana?

Los jugadores han sido mucho más responsables en estas clasificatorias. Están comprometidos, su mentalidad ha cambiado, y los jugadores a nivel internacional están bien catalogados, eso ayuda mucho a Juan Reynoso para que tenga una buena selección.

A Perú lo enfrentó en Eliminatorias, Copas Américas, y mayormente salió triunfador...

Es la experiencia que uno toma, hubo situaciones difíciles, pero siempre lo importante fue que uno llegó a un entrenador. Por ejemplo, Ricardo Gareca creyó en los jugadores peruanos, eso fue muy importante para su clasificación al Mundial.

Chile cuenta con el británico Ben Brereton, y Perú con el italiano Gianluca Lapadula, ausente por lesión, pero recientemente convocaron al danés Oliver Sonne. ¿Qué opina de los nacionalizados?

Si tienen la facilidad y serán piezas fundamentales, hay que traerlos, no hay que negarlos. Hay que ver si rinden lo mismo en selección que en sus equipos, la personalidad se ve en los partidos internacionales cuando se ponen la camiseta de su selección. Si responden a esa presión, es difícil, pero si hay los reglamentos, todo técnico puede usarlos.

Todos esperamos que el clásico sea pacífico dentro y fuera de la cancha...

Hay que esperar que todo salga bien. Hoy en día hay tantos problemas en el mundo que crear uno más en el deporte no es lo lógico ni lo justo. Verlo como un partido de fútbol, la situación que ocurre en el mundo, esperemos que no se dañe un deporte que lo queremos todos.

Los hinchas de Universitario siempre lo recuerdan. Actualmente, el equipo está en la cima y luchando por ganar el Torneo Clausura que lo clasificaría para jugar los playoff contra Alianza Lima...

Ojalá Universitario tenga las ganas de ser campeón. Todos los que queremos a la ‘U’, y somos cremas, vamos a estar felices con verlo campeón después de tantos años. Para mí sería un bonito fin de año que la ‘U’ sea campeón, sería como que Chile clasifique en una Eliminatoria. Universitario tiene todas las condiciones de ser campeón, espero que lo logre. Estaré muy contento desde Chile.

En el equipo de Universitario hay un chileno, Rodrigo Ureña, quien trabaja por escribir una nueva historia inspirado en lo que dejó usted...

Yo soy un agradecido de Universitario. Fui a Perú en una edad no tan joven, pero tuve la suerte de lograr un título nacional, igual con Cristal, solo me faltó jugar en Alianza para representar a los tres grandes del Perú. En general, tengo un cariño inmenso por la gente crema. Acá en Chile, el ‘Pato’ Letelier es muy querido por peruanos, y eso me deja una satisfacción muy grande de ser el chileno más querido en Universitario.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR