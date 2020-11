La noche soñada para Santiago Ormeño . Puebla dio el gran golpe al eliminar a Monterrey en un partido en el que el delantero peruano se convirtió en figura al hacerse presente en el marcador en dos ocasiones, una en el tiempo regular y otra en la definición por penales.

Los ‘Rayados’ ganaban cómodamente 2-0 al elenco dirigido por Juan Reynoso, pero la escuadra del entrenador nacional tuvo una importante reacción, la misma que terminó por sellarse en los últimos minutos del encuentro con un penal a favor, convertido por el atacante nacional para darle el 2-2 a los suyos.

Con esto, el partido entre Puebla y Monterrey se tuvo que ir a la tanda de penales en la que, nuevamente, apareció Santiago Ormeño para darle la tranquilidad a los suyos al anotar su disparo y encaminarlos hacia la victoria por 4-2, dándoles la clasificación a la siguiente etapa del torneo mexicano.

Tras la victoria sobre Monterrey, Puebla llegó a los cuartos de final del Apertura 2020, donde tendrán que medirse con León de Pedro Aquino, en un duelo de peruanos que tendrá la atención de todos.

Tanda de penales entre Puebla y Monterrey, (Fuente: Fox Sports)

Recordando su deseo de defender la camiseta de la Selección Peruana

Antes de la llegada de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana, Santiago Ormeño era visto como una de las posibilidades en ofensiva para el equipo bicolor. A pesar de que no existió un llamado, el delantero ha dejado en claro que quiere defender al combinado nacional lo más pronto posible.

“Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llamarán las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo”, sostuvo el futbolista.

“Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. Yo creo en mí, solo hay que trabajarlo e intentarlo. Jugar el Mundial es el sueño de cualquier futbolista. El segundo lugar es la Champions League y tercero una Copa América”, finalizó el delantero de Puebla de la Liga MX.

