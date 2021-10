Sobre el minuto 67, Santiago Ormeño ingresó por Gianluca Lapadula, en el choque ante Bolivia en La Paz. El delantero de León de México tuvo algunas apariciones, sobre todo con el juego aéreo. Ahora, la jornada no fue redonda, sobre todo después del gol de Ramiro Vaca. Pese a ello, el atacante tiene claro que la Selección Peruana tendrá su revancha. ¿Cuál es el siguiente reto? Argentina, este jueves, en Buenos Aires.

“Definitivamente no era el resultado que queríamos. Toca levantar cabeza y prepararnos para sacar los tres puntos, para nuestro último partido de esta jornada. El sueño sigue intacto y tenemos todas nuestras fuerzas en el Mundial. Arriba, Selección Peruana”, escribió en sus redes sociales, mensaje que rápidamente tuvo cientos de respuestas positivas por parte de los hinchas, quienes le agradecieron su entrega en el campo.

El siguiente paso es Argentina, donde espera seguir sumando minutos, tal como lo hizo en la Copa América 2021 y en La Paz. Y es que el partido del domingo fue el primero que tuvo por Eliminatorias, ya que en el choque contra Chile no jugó y en la fecha triple de setiembre no fue considerado. No obstante, con lo demostrado en el Hernando Siles es posible que se le vea más seguido con la blanquirroja puesta.

Si de números se trata, Ormeño acumula 100 minutos con la Selección Peruana en siete cotejos, de momento, todos como suplente. Su primera convocatoria fue para la última edición del certamen continental, donde jugó seis encuentros, siendo el choque contra Paraguay donde más tiempo acumuló. Eso sí, todavía no suma goles, aunque en La Paz no dejó de buscarlo.

El mensaje de Callens a la ‘12’ blanquirroja

Alexander Callens, quien estuvo 90 minutos en la cancha del estadio Hernando Siles, aseguró que la escuadra de Ricardo Gareca hizo su mejor esfuerzo para obtener una victoria, aunque no fue suficiente. “Siempre cabeza en alto porque dimos todo por todo por ganar los tres puntos de visita”, expresó el futbolista de New York City de la Major League Soccer.

Enseguida, el zaguero nacional prefirió voltear la página y enfocarse en el próximo partido en Buenos Aires, pues “¡Las Eliminatorias todavía continúan, estoy con mi Selección a muerte!”, advirtió. El siguiente compromiso será este jueves en un escenario complicado, pero no imposible. Solo resta seguir con la actitud, tal y como Callens escribió: “¡Arriba Perú!”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR