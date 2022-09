Esta vez, el exjugador de Diego Simeone en River Plate (2008) y excompañero del “Pep” Guardiola en Dorados de Sinaloa (2006), volvió a la capital peruana por eventos publicitarios, pero se dio un tiempo para conocer el albergue de la “Casa de Alejita”, la ONG de los hermanos Roberto y Guillermo Guizasola, en Carabayllo.

Desde que cruzaste el umbral de la “Casa de Alejita”, los ojos te brillaron como un niño más del albergue...

Me vi reflejado en cada mirada. Me trasladé cuando tenía esa edad. Es un sueño hecho realidad, la “Casa de Alejita” de “Cucurucho” Guizasola. Mientras subía la escalera de la casa, veía a los jugadores que conquistaron logros con Perú (Farfán y Guerrero). Acá es un tema de mentalidad, valores, dedicación y tener mucha pasión en la vida.

Comentabas subiendo las escaleras te topaste con gigantografías de dos históricos de Perú: Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, ambos en el tramo final de sus carreras...

Estamos hablando de dos jugadores de ‘clase A’. Serán muy recordados más por el paso del tiempo, fueron los mejores e históricos de Perú, como lo fue Teófilo Cubillas. Son dos jugadores que triunfaron en lugares complicados, y que dejaron la bandera de Perú muy en alto. Cuando Paolo anotó en el título del Mundo (Corinthians) o Farfán jugaba en el fútbol alemán (Schalke 04), ustedes decían que son peruanos. También hay que ser agradecidos. Muchos conocían al país por los jugadores, nos pasaba a nosotros.

Juan Reynoso, tu excompañero en Cruz Azul (2002), acaba de debutar como técnico de Perú. ..

Era un líder, nuestro capitán, muy exigente. De carácter fuerte, tuvimos nuestros encontronazos por nuestra forma de pensar, pero en un línea donde ambos queríamos ganar. Hoy está disfrutando de ser entrenador de su país. Tiene sentido de pertenencia. Juan transmite lo que sentía como futbolista. Era muy dedicado, exigente y solidario. Si hoy quieres competir, vives como juegas.

¿Te sorprendió la eliminación de Perú al Mundial Qatar 2022?

Estuvo muy competitivo todo. Se rompió el maleficio de ir a un Mundial con Gareca, quien tenía mentalidad vencedora, pero en las Eliminatorias no hay margen de error. Ahora, hay que darle continuidad a Juan Reynoso y seguir con el legado de los jóvenes para que entiendan el camino. El fútbol ya no solo es jugar bien.

Jugaste en 32 clubes. ¿Hubo algún equipo peruano que quiso contratarte?

Sí, hubo un equipo que me pegó al palo: Alianza Lima. Estuvo cerca, fue en el 2014. Después, tuve recuerdos con Universitario y Sporting Cristal, pues le anoté en Copas Libertadores. Eso sí, me tocó sufrir con el “Puma” Carranza, era muy bravo para marcar. Ahora, como entrenador, no le cierro las puertas a ningún club. No pongo nombres de equipos.

Claudio Pizarro acaba de ser homenajeado en su retiro del fútbol en un partido entre Werder Bremen, Bayern Múnich y sus amigos del fútbol...

Pizarro fue un gran delantero. Un jugador de clase mundial, nivel “A”. Lo ganó todo en Alemania, pero le quedó en el tintero no poder jugar un Mundial.

¿Qué te pareció el regreso de Luis Suárez al “Bolso”?

Acertada. Lo estamos disfrutando. Está rindiendo bien. Acá los hinchas lo recibimos con todo el cariño. Luis es padrino de uno de mis hijos. Eligió el lugar correcto al volver.

