Tras un mes de para por una pequeña distensión (no jugaba desde el partido ante Paraguay por Eliminatorias), Sergio Peña volvió a tener actividad con Malmö y el saldo fue más que positivo: alcanzó 80 minutos en el triunfo por 1-0 sobre Göteborg y, encima, apareció en el ‘11′ ideal de la fecha. El volante de la Selección Peruana se viene preparando con todo en Suecia, pero también con el objetivo de ver su nombre escrito en otra pizarra: la de Ricardo Gareca.

El ‘8′ de la blanquirroja habló con Depor sobre su actualidad en Europa, lo que significó todo el proceso de la Eliminatoria y del partido clave en el repechaje, que se jugará en Doha (el rival saldrá entre Australia y Emiratos Árabes): “Lo último que pensamos es en excusas, sea donde sea el partido, nosotros queremos que sea ya”.

El último lunes te vi en el partido ante Göteborg. ¿Ya estás al 100 %?

Sí, me tocó jugar y no lo hacía desde el último partido de la selección (fue ante Paraguay por Eliminatorias), que terminé un poco sentido. Pero felizmente no era nada grave, solo era una pequeña distensión. Quise manejar todo con calma, para evitar cualquier tipo de complicación en esa zona. He vuelto después de un mes y me sentí muy bien. Jugué 80 minutos y estoy contento por volver y aportar a mi equipo.

Encima apareciste en el once ideal de la fecha. Un buen regreso, ¿no?

Estuve entrenando muy fuerte porque sabía que tenía que volver en buen nivel. Quería hacerlo en buen nivel. He debutado en la liga sueca después del último torneo, ya que no había jugado ninguno de los partidos de inicio de temporada. Así que quería iniciar bien el torneo en el equipo y me preparé muy fuerte. Creo que lo hice bien y como esperaba que fuera.

¿Hasta cuándo es tu contrato con Malmö?

Me quedan tres años.

Me imagino que el objetivo no solo está en conseguir el título en Suecia, sino también uno evalúa la vitrina que hay en Champions League, más allá de que toca grupos complicados...

Al ser el más grande de la liga, el equipo siempre apunta a campeonar. Son muchos años que no campeona en la copa de Suecia y ahora jugamos la final el 26 del siguiente mes. Quiero lograr lo máximo de títulos posibles y cuando me toque ir, hacerlo con la sensación de que hice bien las cosas, de que ayudé al equipo y le di alegrías a la ciudad.

Esta consulta también es a nivel de clubes, pero por un equipo al que defendiste hasta hace poco: FC Emmen. ¿Qué sensación te generó su regreso a Primera?

La verdad que muy contento por el equipo, porque que sinceramente merece estar en Primera División. Me ha tocado estar dos años y la verdad se lo merece por lo que es como club, ciudad y por su gente. Estoy muy contento de que hayan vuelto a Primera. Lo merecían. Y mucho más contento por Miguel (Araujo), que hizo muchos goles en el equipo esta temporada.

Selección Peruana: el repechaje y el sueño de Qatar

Se lo comenté hace unos días a Luis Abram. Ustedes dos vivieron una situación similar al no estar en Rusia 2018 y ahora tienen la chance de llegar a Qatar...

Como dices, nos tocó a Abram y a mí quedarnos fuera del Mundial. Éramos los dos compañeros de cuarto. Cuando le tocó irse a Abram, yo estaba con él concentrando. Y ahora estamos a un paso. La verdad que la motivación es extra, yo me estoy matando en los entrenamientos y haciendo las cosas bien para llegar en buen nivel al repechaje, claro, si me toca estar. Y, a su vez, seguir trabajando porque si nos toca la posibilidad de ir al Mundial, hay que hacerlo de la mejor manera y dejar el nombre del país en alto

Nos toca ir primero a Barcelona y jugaremos un amistoso ante Nueva Zelanda. ¿Qué detalles les informaron de la logística para el repechaje?

Hablé hace poco sobre eso y no tengo claro cuándo viajan ellos. Sería el 29. En caso de estar convocado, viajo ese día porque es el último partido de mi equipo antes de estar con la selección.

¿Te molestan los 45 grados en Doha y que el repechaje no sea en un campo neutral o el futbolista de la selección no quiere excusas?

Lo último que pensamos es en excusas, sea donde sea el partido, nosotros queremos que sea ya. Ganar, que es el objetivo y al final estar todos contentos porque clasificamos al Mundial una vez más.

¿Estuviste pendiente del sorteo del Mundial? Te lo comento porque si clasificamos se podría repetir la historia frente a Francia y Dinamarca o por ahora solo se quiere pensar en el repechaje...

Lo mejor es enfocarnos en el repechaje. Ya habrá tiempo para enfocarnos en el Mundial, en caso clasifiquemos. Aunque para eso trabajamos. Pero lo más importante ahorita son estos 90 minutos que quedan, que tenemos que dar la vida y demostrar que merecemos estar en el Mundial.

Cerraron de gran manera la Eliminatoria, pero te consulto por los dos últimos partidos de visita: el de Barranquilla y Montevideo. ¿En cuál se sufrió más?

En lo personal, el de Barranquilla fue un partido bastante duro para nosotros. Nos tocó sufrir bastante a pesar de que ganamos. Creo que Colombia hizo un gran partido, pero al final el resultado se quedó con nosotros y es lo más importante. En Montevideo fue un partido más parejo. Un partido donde tuvimos oportunidad de anotar. Jugamos bien. Y a pesar de que el resultado no fue positivo, nos fuimos con muy buenas sensaciones y la verdad que por eso el siguiente partido estuvimos con una confianza tremenda.

Además se dio algo especial, ¿no? Comenzamos a ganar desde temprano y así no teníamos que estar viendo otros resultados que nos podían complicar...

Entramos mentalizados en ganarlo y hacer un buen partido. Fue especial. Pensé que iba a existir mucha tensión, pero se sintió un ambiente positivo. Estábamos con una confianza increíble, que íbamos a ganar, por cómo veníamos entrenando. Fue increíble con todo el público apoyándonos.

Encima al final cantaron con la gente el ‘Contigo Perú'. Faltan aún 90 minutos, pero hay un gran sentido de pertenencia. ¿Cómo vivieron todo eso?

Desde el banderazo que hubo un día antes, lo sentimos. Estábamos llegando tarde al estadio por el tráfico, la gente, cada loco que se cruzaba en el camino con su bandera de Perú; llegábamos motivados. La gente ayudó muchísimo. Ojalá que nunca se pierda el ambiente en el estadio. No se imaginan cómo nos ayudan.





