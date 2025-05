Sergio Peña no tuvo un buen primer semestre del 2025 con la camiseta de PAOK de Grecia. Luego de dejar el Malmö de Suecia, donde fue campeón de la liga y de Copa, en tierras helénicas no pudo consolidarse e incluso fue criticado por su entrenador. ¿La razón? Según su DT, la falta de adaptación: no jugó los últimos siete partidos, y solo en cuatro de ellos estuvo en la banca de suplentes. Por eso, apenas acabó la Superliga de Grecia, tomó el avión a Lima y decidió cambiar de aires pensando en la Selección Peruana.

‘Peñita’, por ello, comenzó a entrenar en la Videna para seguir a punto físicamente y no perder el ritmo futbolístico. Todo bajo la supervisión del equipo físico que comanda Óscar Ibáñez, quien afina los últimos detalles para brindar su lista de convocados para los partidos ante Colombia y Ecuador, del 6 y 10 de junio respectivamente.

El último partido del volante fue justamente ante Bolivia, en el triunfo 3-1 en el partido disputado el último 21 de marzo, donde jugó 73 minutos. Luego de eso no volvió a jugar un solo minuto con PAOK.

Eso sí, no es el único habitual seleccionado que viene entrenando en la Videna. También se está poniendo a punto en el complejo de San Luis el volante Pedro Aquino, quien culminó la última temporada con Santos Laguna de México.

Eso sí, el futuro de la ‘Roca’ en el cuadro ‘lagunero’ no es seguro, pues no tuvo la continuidad deseada por rendimiento y algunas lesiones. En la última temporada jugó apenas 13 partidos, donde recibió cuatro tarjetas amarillas y una roja.

Junto a Peña y Aquino, otro que viene trabajando en la Videna es Yoshimar Yotún. El volante, con una lesión de larga duración sufrida el año pasado en Sporting Cristal, se espera que pueda volver para el Torneo Clausura.

Pedro Aquino jugó seis partidos este año con camiseta de Santos Laguna de México. (Foto: GEC)

¿Cuándo jugaremos ante Colombia y Ecuador?

Después de la última derrota por 1-0 a manos de Venezuela, la Selección Peruana quedó prácticamente fuera de carrera en las Eliminatorias 2026, pues solo un repunte histórico y sin precedentes cambiaría el panorama en lo que resta del proceso. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) confirmó el calendario para la fecha doble de junio, en donde chocaremos con Colombia y Ecuador.

Según la información del máximo ente rector del fútbol sudamericano, el primer encuentro de esta jornada doble ante Colombia se llevará a cabo el viernes 6 de junio desde las 3:30 p.m., donde visitaremos al seleccionado cafetero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

Luego, por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana recibirá a Ecuador en Lima, el martes 10 de junio desde las 8:30 p.m. Ojo, este será el penúltimo encuentro de local que disputará la ‘Blanquirroja’ en el Nacional, pues aún le resta el choque con Paraguay.

