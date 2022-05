Tras estar un mes de para por una pequeña distensión, Sergio Peña volvió a la actividad con Malmö y no tardó mucho en convertirse en uno de los futbolistas más destacados de los ‘Azules’ en lo que va de la Primera División de Suecia. Sin embargo, en una entrevista para Movistar Deportes, el mediocampista nacional reveló que no solo está enfocado en su club, sino también en la Selección Peruana, que está próxima a disputar el repechaje por la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

“Para el Mundial de Rusia me tocó vivir un momento bastante complicado y que no me lo esperaba, pero en ese momento era muy joven y estaba convencido que iba a tener una oportunidad más. Se que aún no estamos clasificados, pero estamos muy cerca de lograr el objetivo. Confiando en mis compañeros, estoy convencido que las cosas se van a dar”, fueron las primeras palabras del ‘8′ de la Bicolor.

Y sostuvo: “El ‘profe’ me dijo que debía tomar una decisión y lo que él había decidido que yo quede fuera. Cualquiera podía ser y me tocó a mi. En realidad, en ese momento yo era bastante joven, pero entendí muy bien lo que él decidió.”

Del mismo modo, Peña aseguró que viene trabajando arduamente para la cita futbolera de este 13 de junio, donde la ‘Sele’ disputará el repechaje ante el ganador del duelo entre Australia vs. Emiratos Árabes. “En mi día a día estoy pensando al cien por ciento en el duelo de repechaje con la selección. Existe el miedo de que haya alguna lesión porque todo puede pasar. Lo que más quiero es jugar, tener ritmo y estar al cien por ciento”, señaló.

Uno de los más destacados del Malmö

El volante nacional también habló sobre cómo afrontó su regreso tras su última lesión: “En las últimas fechas que no estuve tan bien, tuve lesiones. Perdí mucha confianza, no futbolísticamente, pero si físicamente. Sentía alguna molestia y me daba miedo arrancar, fue un tema psicológico”.

Cabe resaltar que Peña es una de las piezas vitales de Jon Dahl Tomasson en Malmö. En su último duelo, el peruano jugó los 90 minutos y tuvo una buena actuación en la victoria del elenco sueco. Con este triunfo, los ‘Azules’ suman 15 puntos y, por ahora, se sitúan en la segunda casilla del certamen que lidera Hammarby con 16 unidades.





