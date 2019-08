“Sporting Cristal y Colo Colo son los equipos más grandes”, afirmó Costa tras ser convocado a la Selección

Poco a poco y con trabajo. Gabriel Costa ha comenzado a ganarse un lugar en Colo Colo, luego de su destacado paso por Sporting Cristal , donde fue goleador junto a Emanuel Herrera. Ahora, el uruguayo-peruano recibió su primer llamado a la Selección Peruana para los amistosos FIFA ante Ecuador y Brasil en Estados Unidos.

En ese contexto, Gabriel Costa conversó con el medio ‘En Cancha’, y analizó su momento en Colo Colo, también su paso por Sporting Cristal, club al que destacó, tras su convocatoria a la Selección Peruana.

“[Con Sporting Cristal] Ambos son los equipos más grandes a los que es difícil llegar y destacar, son dos clubes con historia y que tienen una importancia en sus países. Siento que en Colo-Colo me he ido adaptando de la mejor manera y de a poco estaré al ritmo necesario para rendir”, afirmó el volante de la Selección Peruana.

Es preciso señalar que Gabriel Costa integra la lista de 24 jugadores nacionales que acompañarán a la Selección Peruana para los amistosos del 5 y 10 de septiembre en Estados Unidos.

“Estoy muy contento en el equipo más grande de Chile, por lo que de otra forma no podría estar. Me he sentido cómodo. Al principio si bien me costó un poquito con el tema de la adaptación de a poco se me han ido dando las cosas y he ido en alza”, concluyó.

