Cabe agregar que en este Sudamericano Sub 20 de Colombia son un total de 230 jugadores nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 quienes buscarán ganar con su selección uno de los cuatro cupos que reparte el certamen para la Copa del Mundo, la cual se disputará a mediados de año en Indonesia.

País Jugadores que debutaron a nivel profesional Venezuela 20 Argentina 18 Colombia 17 Bolivia 15 Chile 15 Brasil 14 Uruguay 13 Paraguay 13 Perú 13 Ecuador 10

Minutos que pesan

Si hablamos de minutos totales, los ‘llaneros’ se mantienen en lo más alto con 36 108 minutos. Los colombianos le siguen los pasos (28473′), mientras que la ‘Albiceleste’ cierra el podio con 20 877′. No obstante, yendo un poco más allá del dato en crudo. Analizamos el promedio de minutos por cada jugador y encontramos que la ‘Blanquirroja’ escala hasta la tercera casilla con 1267 minutos como media.

País Minutos acumulados Promedio por jugador Venezuela 36108 1805 Colombia 28473 1674 Argentina 20877 1159 Perú 16477 1267 Uruguay 16182 1244 Bolivia 14708 980 Brasil 12108 864 Chile 13574 904 Paraguay 7372 567 Ecuador 4958 495

Entre los futbolistas con mayor kilometraje manda el uruguayo Fabricio Díaz con 7308 minutos. Una cifra espectacular para un jugador que apenas debutó en la temporada 2020. En el segundo escalón se encuentra el peruano Arón Sánchez y los 5736′ que ha jugado con la camiseta de Cantolao . Sin lugar a dudas, el valor nacional con mayor proyección para jugar próximamente en el extranjero.

País Jugador Minutos Club actual Uruguay Fabricio Díaz 7308 Liverpool Perú Arón Sánchez 5736 Cantolao Venezuela Yerson Chacón 5375 Deportivo Táchira Venezuela Antonio Romero 5290 Monagas Colombia Daniel Pedrozo 4395 Real Cartagena Venezuela Telasco Segovia 4337 Sampdoria Bolivia Jhon Velasco 4309 Guábira Colombia Alexis Castillo 4016 Independiente Santa Fe Colombia Jhon Vélez 3230 Junior Argentina Gino Infantino 3223 Rosario Central

Lo que llama la atención es no ver ningún jugador brasileño dentro de este Top 10. El que más minuto registra es Andrey Santos, quien hace dos semanas fue confirmado como nuevo fichaje del Chelsea FC, quien sumó 2908′ con el Vasco da Gama durante las útimas dos temporadas. Suficientes para que los ingleses paguen cerca de 13 millones de euros por su traspaso. Tomando en cuenta que el conjunto carioca militó en la Serie B.

Análisis peruano

Como ya se mencionó Arón Sánchez es por lejos el Sub 20 con más tiempo en el ámbito profesional. Desde hace tres temporadas que se ganó un lugar fijo en el once inicial de Cantolao. Es más, solo tres veces no arrancó un partido. Después tenemos a Kluiverth Aguilar, quien es el único de esta selección que juega en Europa, aunque más del 90% como profesional los acumuló en Alianza Lima.

Hay que destacar el caso de André Vásquez, flamante refuerzo de Melgar para el 2023, pero que empezó su carrera en Pirata FC de la Liga 2. En el ascenso jugó más de 2000 minutos y pese a que no militó en uno de los animadores del campeonato, siempre se mantuvo dentro de la órbita de la Selección Peruana Sub 20.

Jugador Club actual PJ Minutos Titular Arón Sánchez Cantolao 67 5736 64 Kluiverth Aguilar Lommel SK 37 2449 29 André Vásquez Melgar 33 2037 23 Matías Lazo Melgar 29 1720 19 Sebastián Aranda Alianza Lima 23 1653 17 Alex Custodio Zulia 17 1343 15 Kenji Cabrera Melgar 24 777 6 Gonzalo Aguirre Nueva Chicago 7 345 4 Valentino Sandoval Alianza Lima 9 251 2 Sebastien Pineau Alianza Lima 8 138 1 Bruno Portugal Melgar 3 26 0 Juan Pablo Goicochea Alianza Lima 1 1 0 Álex Custodio Vallejo 1 1 0

En esta lista tenemos dos valores de sangre peruana que nacieron en el extranjero por azares del destino. Se trata de Alex Custodio (Zulia - Venezuela) y Gonzalo Aguirre (Nueva Chicago - Argentina). No les bastó con debutar en sus clubes, poco a poco van demostrando que pueden ser titulares y se espera que después del Sudamericano tengan más oportunidades.

La ya extinta Bolsa de Minutos tuvo poca injerencia para que estos futbolistas tengan su oportunidad en primera división. Muchos supieron aprovechar su oportunidad. Tal como es el caso de Sebastián Aranda, perteneciente a Alianza Lima y que jugó la temporada pasada a préstamo en San Martín. Por su edad era un jugador que ayudaba al cuadro albo para cumplir la regla, pero que se ganó la titularidad con el pasar de los partidos, llegando a ser uno de los cinco que más sumaron en bolsa durante el campeonato.

Peso internacional

Si es complicado debutar al más alto nivel, más difícil es disputar un torneo continental. Las estadísticas no nos dejarán mentir. Solo el 18% de los convocados para el Sudamericano Sub 20 de Colombia ha tenido la chance de jugar algún certamen internacional.

Una vez más los venezolanos se imponen dentro del continente. Dentro de su plantilla cuentan con ocho futbolistas que han jugado Copa Libertadores o Copa Sudamericana. En esta registro Perú, con los rojinegros Kenji Cabrera y Matías Lazo, se ubica en la cola, haciendo compañía a Paraguay y Colombia. Eso si, hay que dejar claro que el país ‘cafetero’ tiene esta estadística porque la gran parte de sus jugadores militan en la segunda división.

País Futbolistas que jugaron torneo internacional Venezuela 8 Argentina 7 Ecuador 4 Chile 4 Uruguay 4 Brasil 3 Bolivia 3 Colombia 2 Paraguay 2 Perú 2

Yerson Chacón es el que tiene mayor número de presencias (16 PJ) en estos campeonatos de la Conmebol. Ha competido en cinco ediciones de los torneos más importantes de esta parte del continente. Con cinco choques menos está Máximo Perrone, jugador de Vélez que fue parte esencial para llegar a las semifinales de la Libertadores, lo cual le valió para ser transferido al Manchester City. Por la ‘Blanquirroja’ saca la cara Matías Lazo y sus once presentaciones con la camiseta de Melgar en las dos últimas ediciones de la Sudamericana.

Torneo Jugador Club PJ Minutos Copa Libertadores y Sudamericana Yerson Chacón Táchira 16 1072 Copa Libertadores Máximo Perrone Vélez 11 942 Copa Sudamericana Matías Lazo Melgar 11 694 Copa Libertadores Valentín Gómez Vélez 10 900 Copa Sudamericana Julián Aude Lanús 9 425

