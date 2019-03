“Trataré de que al grupo no salpiquen temas extradeportivos”, afirmó Juan Carlos Oblitas [VIDEO]

En medio de tantas denuncias y temas judiciales, Juan Carlos Oblitas – fiel a su estilo – le pone paños fríos a la situación que ha removido a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El ‘Ciego’ está convencido de hacer fuerte al grupo de Ricardo Gareca, tal y como lo hizo desde sus primeros días como director deportivo.

“Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. No voy a decir que estas cosas extradeportivas no nos afectan, es lógico. Esa es mi función: tratar de que al grupo no salpique eso y que se maneje de una manera”, afirmó Juan Carlos Oblitas a su llegada a New Jersey.

En ese sentido, Juan Carlos Oblitas reveló que le hará un pedido especial a Ricardo Gareca, antes del duelo ante Paraguay. El ‘Ciego’ confirmó que conversará con los dirigidos del ‘Tigre’ para aclarar algunas situaciones netamente deportivas.

Más declaraciones de Juan Carlos Oblitas. (Video: José Luis Saldaña / Foto: Daniel Apuy)

“Esta noche, voy a pedirle a Ricardo que me deje hablar con ellos de otros temas. Es una nueva etapa. Este 2019 queremos comenzarlo de la mejor manera”, agregó.

Por otro lado, el ‘Ciego’ aplaudió el optimismo que muestran los jugadores de la Selección Peruana , cada vez que confirman sus esperanzas de jugar la final de la Copa América Brasil 2019, teniendo en cuenta su destacada participación en el Mundial Rusia 2018.

“El equipo está para competir. Yo soy más viejo que ellos, y sé que para llegar a la final, tienes que pasar primero la primera etapa. Paso a paso. Tenemos un equipo para competir. Vamos a demostrarlo. La meta son las Eliminatorias”, concluyó.

Así fue la llegada de Juan Carlos Oblitas al hotel de concentración. (Video: José Luis Saldaña / Foto: Daniel Apuy)

El saludo de Gareca con Berizzo. (Video: José Luis Saldaña / Enviado especial)

