La situación de la Selección Peruana, previo al cotejo con Ecuador en Quito, era delicada: estábamos últimos en la tabla de posiciones pero solamente con un punto (gracias al empate con Paraguay en Asunción). Luego de ello, perdimos ante Brasil, Chile, Ecuador y Colombia. Encima, el cuadro norteño era un rival de cuidado por los 2,850 metros de altura y por sus nueve puntos en el certamen. Es decir, la tarea era compleja. Pese a ello, los dirigidos por Ricardo Gareca sacaron el partido adelante.

Con este triunfo, por la fecha 8 de las Eliminatorias a Qatar 2022, recuperamos fuerza en el certamen y se llega con otro aire para el arranque de la Copa América, donde debutaremos frente a Brasil el próximo 17. Bueno, desde la cuenta de la Selección Peruana rescataron el esfuerzo de todo el equipo con el siguiente mensaje...

“De vuelta con tres puntos que nos fortalecen. #UnidosSomosMásFuertes #ArribaPerú”, se lee en las redes sociales. En la imagen que acompaña al post están todos los dirigidos por Ricardo Gareca. Sí, se mantiene el sello que nos hizo fuertes de cara al Mundial de Rusia 2018 y que nos dio la chance de llegar a la final de la Copa América 2019, después de 44 años. ¿Cuál? La unión. Y ese espíritu, por supuesto, también se reflejó en cada balón dividido en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Incluso, uno de los jugadores que destacó la actitud de todo el plantel fue Renato Tapia, quien fue clave en la volante de primera línea. “Aquí estamos, nos plantamos en cualquier escenario, ante la adversidad. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil”, mencionó al final del cotejo frente a Ecuador, en Movistar Deportes.

El mensaje de Gianluca Lapadula

La alegría que nos dejó el triunfo en Quito no solo es porque nos recuperamos de cara a Qatar 2022, sino también porque se confirmó cuánto ganamos con Gianluca Lapadula en la ofensiva. El delantero de la Selección Peruana había adelantado que no tenía problema de jugar en la altura de Quito y no mintió: fue determinante con las dos asistencias, para Christian Cueva y Luis Advíncula.

“Luchamos juntos dándolo todo en la cancha, como un verdadero equipo. ¡Ahora a continuar así! #unidossomosmásfuertes #arribaperú”, escribió el atacante en todos sus perfiles oficiales. El ‘14′, a su vez, también compartió postales con los mejores momentos de su actuación en el estadio Rodrigo Paz Delgado.





