Universo Reynoso: dos nuevos amistosos en noviembre, arranque de las Eliminatorias y el ranking FIFA

¿Cuándo serán los amistosos de la selección peruana? En una nueva edición de Universo Reynoso, nuestra periodista Pamela Ríos contará de forma ágil y entretenida todo lo que se le viene a la bicolor en los próximos meses. Además, del nuevo formato de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México ¡Atentos!

Perú tendrá dos amistosos en noviembre

La selección peruana tendrá dos partidos de práctica en el mes de noviembre, siendo los rivales Paraguay y Bolivia. Las fechas aún no están confirmadas, pero serían en quincena. Eso sí, hay que recordar que no es Fecha FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas. Lo más probable es que estos encuentros los jueguen los seleccionados del torneo local y los pocos extranjeros que culminaron su participación en sus clubes.

Perú cae en ranking FIFA

Este jueves la FIFA publicó su nuevo Ranking y la bicolor cayó dos puestos. La blanquirroja ahora aparece en el puesto 23. Eso sí, con relación a los equipos de Conmebol, Perú continúa como el quinto, después de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia. Le siguen Chile (29°), Ecuador (44°), Paraguay (47°), Venezuela (57°) y Bolivia (82°).

Eliminatorias Sudamericanas

La Conmebol confirmó el inicio de las Eliminatorias al Mundial del 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México. Será en marzo y en formato de todos contra todos. Además, habrán seis cupos y medios. Es decir, seis selecciones accederán a la Copa del Mundo de forma directa y una jugará el repechaje. Debido a que el Mundial pasará de tener 32 equipos a 48, divididos en 16 grupos con tres equipos cada uno.

Piero Quispe anotó

Piero Quispe marcó su primer gol con Universitario de Deportes en la victoria ante Mannucci por 3-0. Recordemos que el volante fue convocado por el técnico de la bicolor en la última fecha doble de amistosos, pero no pudo sumar minutos.

Recibe nuestro boletín de noticia : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.