La gran batalla por el premio The Best a la Mejor Afición se define este lunes en Londres. La hinchada de la Selección Peruana es finalista para ganar el premio que otorgará la FIFA. Y es que la sensación que causaron durante el Rusia 2018 fue reconocida por todo el mundo.

FIFA premiará a la mejor afición de la temporada. La hinchada de la Selección Peruana competirá contra, Japón, Senegal y el hincha chileno Sebastián Carrera, que recorrió 1.500 kilómetros para ver solo en la grada a su equipo el Deportes de Puerto Montt.

Para que el hincha de la Selección Peruana pueda ganar el premio FIFA The Best a la Mejor Afición, debes darle click aquí y luego sigues estos pasos.

a) Ingresar a la web de la FIFA (www.FIFA.com)

b) Hacer click en la pestaña de los premios The Best y buscar la opción “Premio a la Afición”.

c) Completar algunos datos para confirmar el voto.

d ) Elegir la opción ‘Seguidores de Perú’.



¿Ya votaste por #LaMejorHinchadaDelMundo? El próximo lunes es la premiación y el hincha peruano tiene que ser el ganador del Premio a la Afición 🗣️👏



Sigue 3 pasos y listo 👉 https://t.co/Xo3zpaxCku#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/5Ma3ZJ523y — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 20 de septiembre de 2018

Es preciso señalar que más de 30 mil hinchas de la Selección Peruana se hicieron presentes en el Mundial Rusia 2018. Fue así como el equipo de Ricardo Gareca fue ‘local’ en sus duelos ante Dinamarca, Francia y Australia.

Inclusive, el medio inglés, ‘The Telegraph’, colocó en el primer lugar a la hinchada de la Selección Peruana en el ranking, por encima de los fanáticos de México.

Miles de hinchas de la Selección Peruana invirtieron alrededor de US$200 millones para ver al equipo de Ricardo Gareca durante el Mundial, según afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Canales Anchorena, a El Comercio.

Por otro lado, la FIFA también reconocerá el mejor gol de la temporada. Los grandes favoritos son Cristiano Ronaldo y Gareth Bale con las chilenas a Juventus y Liverpool, respectivamente. A este lista se suman los tantos de Lionel Messi a Nigeria en Rusia 2018, y el de Riley McGree, del Melbourne City, con un golazo de tacón.