Wilder Cartagena llegó a Ittihad Kalba hace unas semanas y ello volvió a generar la preocupación de cierta parte de la hinchada de la Selección Peruana, debido al poco conocimiento existente sobra la liga de Emiratos Árabes, donde se desempeña el nuevo club del volante.

A pesar de esta preocupación, ‘Wil’ se mostró seguro del nuevo paso dado en su carrera, el mismo que fue respaldado por el presente de otros dos elementos del combinado nacional, quienes no solo llegaron a ligas exóticas, sino que también han demostrado que su nivel no decayó.

“La presencia de André Carrillo y Christian Cueva en el continente influenciaron. Por ahí uno ve que han mejorado. Todos piensan que por venir a estos lugares vas a perder nivel y no vas a competir como antes, pero eso depende de cada uno y de cómo lo tomes”, sostuvo el mediocampista de la Selección Peruana en diálogo con Movistar Deportes.

A su vez, Wilder Cartagena recalcó que su decisión de no aceptar la propuesta de Argentina, no fue necesariamente por irse a Emiratos Árabes, ya que nació una oferta europea que no terminó por concretarse, lo que le abrió la posibilidad del país asiático.

La Selección Peruana y la agenda de la fecha triple

Los de Ricardo Gareca tendrán que disputar dos encuentros seguidos en condición de local (seguramente en el Estadio Nacional de Lima), donde recibirán el jueves 02/09 a Uruguay y se verán las caras con Venezuela el domingo 05/09 en duelos de vida o muerte para el cuadro bicolor.

Tras ello, la Selección Peruana tendrá que ir hasta Brasil para medirse con el subcampeón de América, el 09/09, donde trabajará por alcanzar una hazaña que le permita acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones, si es que logra sacar adelante antes sus dos encuentros en la capital.

