Este jueves 31 de agosto se dará a conocer la lista definitiva de los jugadores que estarán para el arranque de las Eliminatorias al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. De momento, los futbolistas del medio local vienen entrenando en las instalaciones de la Videna y de aquí saldrá un grupo que viajará a Ciudad del Este para el debut ante Paraguay. En el caso de los que militan en el extranjero, el estratega de la Selección Peruana viene analizando los registros que acumulan en sus respectivas ligas.

Y uno de los que tiene muchas chances de ser llamado a la ‘bicolor’ es Wilder Cartagena. El volante del Orlando City atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos, por lo que tiene confianza de poder ser considerado, no solo para el inicio de las Clasificatorias Sudamericanas, también para debutar como titular con la camiseta blanquirroja.

Así lo dio a conocer en una entrevista con L1 Radio: “Con Ricardo Gareca nunca pude jugar de titular. Ahora este momento que pasó con Orlando City me llena de confianza y quiero plasmarlo en la Selección Peruana. Estoy en un etapa muy linda en el fútbol”. Asimismo, resaltó el trabajo que viene realizando Juan Reynoso y los cambios que viene aplicando en el plantel nacional.

“El comando técnico de Juan Reynoso es muy exigente y tiene muy buenas ideas. Con el ‘profe’ nunca se sabe. Esperamos la lista del jueves. Nadie está seguro. Es su primera vez trabajando con la selección y lo hace bien. El ‘profe’ me transmite confianza y hoy me siento con mucha madurez deportiva. Es un técnico muy detallista, que se preocupa en temas del control para que uno no pierda el pase. No es como se dice”, indicó el mediocampista.

Otro de los detalles que resaltó fue el esquema de juego que podría implementar Reynoso en los próximos partidos y que, de llegar a aplicarse, podría darle mayores chances de ser tomado en cuenta para que empiece los partidos de titular. “A Juan Reynoso le gusta el sistema 3-5-2. En todos lados juegan así, se ha puesto de moda”, comentó, en alusión a los partidos que se ha visto, tanto en la MLS, como en Liga 1 Betsson.

Finamente, no dudó en mencionar su paso por La Victoria y las cuentas pendientes que quisiera cumplir. “Tengo una espina clavada con Alianza Lima, espero volver algún día. Siempre estoy pendiente de lo que pasa con Alianza Lima. Ha llegado un buen técnico como Mauricio Larriera”, puntualizó.





