El paso de Ricardo Gareca por la Selección Peruana dejó una huella imborrable en la memoria del hincha blanquirrojo. El modo cómo condujo al equipo hacia un Mundial, después de 36 años, es un hecho que todavía permanece perenne en nuestra sociedad; sin embargo, como DT también tuvo que tomar decisiones difíciles, las mismas que hoy, al estar fuera de los camerinos, puede contar y reflexionar junto a otros colegas del fútbol. Uno de esos sucesos ocurrió precisamente en Rusia 2018.

En una entrevista con ESPN, le preguntaron al ‘Tigre’ si hubo alguna ocasión en la que hizo ingresar a un delantero clave al minuto final de un partido, en alusión al duelo de ida de Boca Juniors contra Racing Club (por los cuartos de final de la Copa Libertadores), donde Jorge Almirón decide colocar a Darío Benedetto al minuto 94′, cuando el cotejo culminó a los 95′. En ese sentido, trajo a colación el partido debut de la ‘bicolor’ contra Dinamarca.

“Arranqué con [Jefferson] Farfán el Mundial y Guerrero en el banco, siendo este el capitán del equipo. Lo que hice fue respaldar a un plantel que venía jugando y Paolo no estaba con continuidad, por el tema del anti-doping. Es una figura y luego jugó contra Francia, pero no estuvo ante Dinamarca, donde perdimos 1-0″, contó el estratega argentino, pero no fue lo único que confesó sobre ese compromiso en Saransk.

En aquel cotejo, la escuadra nacional tuvo la chance de abrir el marcador a los 45′, luego de que la ‘Foquita’ recibiera una falta en el área. Si bien todos recuerdan que el que ejecutó dicha jugada fue Christian Cueva, en un inicio no debió ser él: “Jefferson era el encargado de patear el penal. Si llegaba a ser el gol y lográbamos pasar, iba a ser muy difícil que haciendo un gol en un Mundial, al otro partido no saliera. A todos los técnicos nos tocan estas decisiones”.

Su responsabilidad con Vélez Sarsfield

Otro hecho crucial que confesó fue lo sucedido con Vélez Sarsfield. El club argentino se encuentra muy cerca del descenso, luego de paso de Gareca por la institución. Si bien hubo muchos temas que llevaron al equipo a estar en estas instancias, el ‘Tigre’ no dudó en admitir que le costó mucho volver al ritmo de trabajo de un club, luego de estar siete años al mando de una selección nacional.

“Yo me hago responsable de todo esto, lo que pasó fue totalmente diferente. El calendario de la selección son 10 o 14 partidos en un año, puede extenderse, acá juegas eso en tres meses. No hay tiempo, te tienes que acomodar. Eso fue lo que me costó: el trabajo del día a día”, contó. Asimismo, dio a conocer que tenía casi todo cerrado con la escuadra ecuatoriana, pero al dilatarse las conversaciones, apostó por el llamado de Christian Bassedas para asumir en Vélez.





