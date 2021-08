Uno de los futbolistas peruanos que hizo méritos suficientes para seguir siendo considerado en la selección peruana, es Wilder Cartagena, quien en la Copa América Brasil 2019 estuvo en varios partidos ingresando en el segundo tiempo y siempre con buen nivel.

Luego de su arribo a Lima y estar presente en los primeros trabajos, el futbolista dio sus impresiones acerca de la fecha triple de las Eliminatorias: “El objetivo es ganar y tratar de sacar la máxima cantidad de puntos para estar en la pelea y clasificar al Mundial que es el objetivo principal”.

Con respecto a su convocatoria, Cartagena, quien desde hace unos meses juega en Emiratos Árabes, indicó: “Yo siempre trabajo para estar en la Selección y por eso fui convocado, es una alegría tremenda. Creo que he sido un jugador paciente, he aprovechado las oportunidades que se me han presentado y el profesor se quedó contento con lo que hice en la Copa América”.

Wilder Cartagena no tuvo problemas para sumarse a la selección peruana como sí lo tienen algunos convocados, debido a la negativa de algunas competencias, entre ellas LaLiga. El volante opinó: “Todo jugador quiere venir a su selección, no me parece que te quiten esa posibilidad, esperemos que lleguen a un buen acuerdo y las selecciones puedan contar con sus jugadores”.

Los encuentros de la selección peruana serán ante Uruguay, Venezuela y Brasil, el 2, 5 y 7 de septiembre. Los dos primeros encuentros se jugarán a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, mientras que el último a las 7:30 p.m. en Pernambuco.

Debido a solo contar con 4 puntos y estar en la última posición, la selección peruana necesita sumar de forma obligatoria en casa para mantenerse con posibilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR