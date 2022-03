Se vienen partidos claves para Christofer Gonzales con Sporting Cristal y con la Selección Peruana. El más cercano es el choque contra Alianza Lima, por la quinta jornada del Torneo Apertura, pero también se le avecinan dos cotejos decisivos en las Eliminatorias Qatar 2022: Uruguay y Paraguay. Sin duda, hay mucho por seguir trabajando.

Así lo dio a conocer el propio volante rimense, en diálogo con Movistar Deportes, donde comentó que “muy aparte de trabajar en mi club, hago otro tipo de entrenamiento. Sé qué necesita mi cuerpo para la competencia y el estado físico que tengo que tener para rendir de la mejor manera”. En ese sentido, se refirió a cómo viene mejorando su performance.

“Siempre confié en mis cualidades. Año tras año siempre traté de mejorar en algunas cosas que me faltaban. Tratar de tener más carácter y protagonismo, cumplir el rol de un líder también, que es importante Eso te dan los años y sin duda me siento en un gran momento, no solo ahora, ya hace algunos años atrás. Creo que es el tiempo, la madurez que uno va a adquiriendo. Muy feliz de estar reflejando eso”, confesó.

Si bien esa madurez lo viene reflejando fecha a fecha en el torneo local junto a los rimenses, también sabe la responsabilidad que tiene estar en un equipo como Sporting Cristal: “Para nosotros es vital y muy importante tener resultados positivos. Como equipo grande, se tiene que pelear arriba. Ha sido importante sumar de a tres. Ahora trabajamos para lo que viene que será difícil, pero tenemos herramientas para tener un buen resultado el fin de semana”.

Los retos con la Selección Peruana

Para finales de marzo, se jugará la última fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022. Dos partidos cruciales, siendo el primer rival Uruguay. Al respecto, ‘Canchita’ precisó que “sabemos lo que nos estamos jugando y necesitamos de todos. Va a ser un partido muy importante, no solo para nosotros como equipo, también para el país. Tenemos que hacernos fuerte en estas dos finales que tenemos”.

Eso sí, confesó que, así ingrese al inicio del partido o en los minutos finales, él está enfocado en dar lo mejor que tiene en cada cotejo: “Siempre me veo jugando, nunca a la espera. Voy mentalizado desde el inicio, me toque estar o no. Hay que entrenar para llegar muy bien. Sabemos que Uruguay es un gran equipo, un gran rival, pero siempre me veo iniciando, así no me toque, porque debo estar preparado cuando deba entrar”.





