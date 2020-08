Yuriel Celi despertó el interés de Racing de Avellaneda, club que tiene en sus planes fichar al jugador que defendió los colores de la Selección Peruana Sub 17 en el último sudamericano. Incluso, ya habrían tenido una comunicación con Academia Cantolao para conocer un poco sobre las posibilidades de contar con el atacante.

“Desde Avellaneda siguen al mediocampista Yuriel Celi. El volante mixto peruano tiene 18 años y juega en la Academia Cantolao de la Primera División peruana”, señaló el medio argentino ‘La Oral Deportiva’ sobre la intención que tiene ‘La academia’ de sumar a las filas al futbolista nacional.

Yuriel Celi espera seguir sumando minutos con Academia Cantolao y tentar un llamado a la Selección Peruana absoluta. Ello, sería un gran respaldo para que el interés que despertó en Racing de Avellaneda se fortalezca aún más y tenga la oportunidad de ir a su primer club del extranjero.

[RACING] 🔎 Desde avellaneda siguen al mediocampista Yuriel Celi. El volante mixto es peruano y tiene 18 años. Juega en la Academia Cantolao de la primera división peruana.



[@lopezlopezM] pic.twitter.com/xZ4Y5gVJp8 — La Oral Deportiva (@oraldeportivaok) August 11, 2020





Yuriel Celi también fue sondeado por Benfica

Tal vez uno de los más grandes sueños de los futbolistas es llegar al fútbol europeo y consolidarse en uno de los grandes equipos. Según prensa del ‘Viejo Continenete’, Yuriel Celi entró en el radar de Benfica, club que inició su seguimiento al deportista después de su participación en el Sudamericano Sub 17 que se llevó a cabo en 2019.

“Celi despertó el interés del Benfica, según el portal Europa Calcio. El centrocampista peruano de ataque, de solo 18 años, juega actualmente en la Academia Cantolao en su país natal, y ya es un internacional Sub 23 de su país”, señaló el diario Record de Portugal, que recogió la información del portal Europa calcio.

El volante peruano no sólo fue parte de la Selección Peruana Sub 17 que dirigió Carlos Silvestre, sino también de la Sub 23, que estuvo al mando de Nolberto Solano en el último Preolímpico. En ambas oportunidades no se logró un título como país, sin embargo, la participación sirvió de vitrina para demostrar el talento de los jóvenes peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Periódicos sin COVID-19 (Depor)