Después de haber campeonado la temporada pasada, la campaña 2024-25 no fue muy buena para el PAOK, pues terminaron terceros luego de una larga contienda con Olympiacos. En medio de eso, Sergio Peña llegó a reforzar al club a comienzos de año, sin embargo, no logró afianzarse en el equipo y terminó perdiendo la continuidad que tuvo antes de su partida de Mälmo.

Incluso, el volante nacional apenas salió en lista en tres de los seis partidos de la ronda de play-offs, sin la posibilidad de ingresar en ninguno de ellos. Por eso, tras el cierre de la temporada en el fútbol griego, llegó al Perú para pasar sus vacaciones y aprovechó el tiempo para entrenar en la Videna, compartiendo turnos con Pedro Aquino y Yoshimar Yotún.

Aprovechando su estadía en nuestro país, Peña viene concediendo entrevistas a algunos medios y esta vez habló con el programa Al Volante, donde tocó varios temas y no dudó en dejar algunas declaraciones polémicas, especialmente las vinculadas con la Selección Peruana. Para nadie es un secreto que su nombre divide a la opinión pública, por lo que salió al frente para defender su postura.

En primera instancia, el jugador de 29 años sostuvo que la gente a veces no reconoce todo lo que hace en el campo y se deja llevar por la crítica fácil. “No creo haber sido tan malo o haber hecho las cosas tan mal como la gente dice. A mí me grita ‘pecho frío’ un tipo que está en la tribuna yendo a ver cómo jugamos y si que meto un gol, lo va a gritar”, opinó.

Sergio Peña tiene contrato con PAOK hasta junio del 2027. (Foto: PAOK)

Asimismo, se refirió a su carrera en el fútbol europeo, valorando la continuidad que tuvo en cada uno de los equipos donde jugó. Si bien durante los últimos meses no la pasó bien en Grecia, previo a eso casi siempre fue titular en Mälmo y yendo más atrás, en su etapa por Emmen y Granada, también supo ganarse un lugar en las oncenas de sus equipos.

“A mí no me cuesta decir que soy un buen jugador, estoy contento con la carrera que estoy haciendo, con el futuro que estoy construyendo en todos los aspectos. En mis equipos en Europa, no hay uno solo en donde no haya jugado”, afirmó.

Por otro lado, cuando le consultaron si se siente en deuda con la Selección Peruana, afirmó rotundamente que no. Según su mirada, él y sus compañeros han hecho todo lo posible para que a la ‘Blanquirroja’ le vaya mejor en las Eliminatorias 2026 y lo seguirán intentando hasta que matemáticamente estemos eliminados.

“No, no creo estar en deuda. Yo hago todo lo posible para que podamos ir al Mundial, para ganar los partidos, pero a veces las situaciones no se dan. A lo mejor, cuando pasen estos partidos, si no ganamos, voy a estar en deuda; pero ahora mismo no me siento en deuda”, comentó.

Sergio Peña registra 48 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Sergio Peña pudo volver a Alianza Lima?

Sergio Peña salió de las canteras de Alianza Lima y siempre que está libre en el mercado de pases, se habla de un posible regreso. Sin embargo, por más que luego de su paso por Mälmo lo llamaron de La Victoria, no pudo volver porque justo apareció la propuesta del PAOK y priorizó continuar en Europa. Eso sí, confesó que si no lo buscaban de Grecia pegaba la vuelta al fútbol peruano.

“Estuve muy cerca de volver a Alianza. Yo me muero por volver, es algo que quiero hacer, pero también priorizo mi carrera. El fútbol peruano está en un progreso increíble, pero justo cuando me llegó la propuesta de Alianza, me llega la propuesta de un equipo como PAOK que juega Europa League. Pero si no tenía la opción de PAOK, yo venía a Alianza”, aseveró.

Sergio Peña debutó con Alianza Lima en el 2012. (Foto: Alianza Lima)

