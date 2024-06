Durante los más de 90 minutos que jugó Carlos Zambrano, demostró ser un jugador clave en el once de Jorge Fossati, mostrando solidez en la línea de tres de Perú que enfrentó a Chile (empataron 0-0). El León estuvo presente para frenar los ataques de figuras como Alexis Sánchez o Eduardo Vargas, saliendo airoso y destacándose como una de las piezas sobresalientes del partido. Después del encuentro, se le consultó sobre el rendimiento de la Bicolor, y detalló que aunque nunca son los favoritos en estos encuentros, siempre pelearán todos los duelos hasta el final. Además, hizo comentarios sobre la hinchada peruana en su país, lamentando que existan este tipo de críticas.

En un partido disputado con un tiempo para cada uno, Perú y Chile hicieron su debut en la Copa América 2024, quedándose ambas selecciones con un sabor agridulce al no lograr marcar goles. A pesar de que la Bicolor llegaba con algunas dudas y la presión de la hinchada, en el encuentro disputado en el AT&T Stadium, el equipo de Jorge Fossati mostró una mejor versión.

La Selección Peruana fue más ofensiva y tuvo ocasiones claras para marcar, pero la fortuna no estuvo de su lado. Uno de los jugadores destacados del partido fue Carlos Zambrano, quien como líder en la línea de tres defensores, acompañado por Miguel Araujo y Alexander Callens, evitó que el marcador se abriera en contra de su equipo. Sin embargo, tras finalizar el partido, habló sobre las críticas que recibió el grupo previo a este encuentro.

“Creo que nos mentalizamos, fuimos responsable y conscientes que no llegábamos en un gran momento. Nunca llegamos como favorito, es una pena que nuestro país nos maten... a veces llega el momento que me llega a la punt... pero bueno, este grupo se va a matar. Sabemos que no tenemos tantas piezas de recambio pero el profe esta haciendo todo los posible para intentar acoplarnos a su idea”, dijo el Kaiser, ofuscado por los comentarios de aficionados nacionales.

El principal reto del zaguero del Alianza Lima fue controlar los ataques de dos jugadores veloces como Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, quienes no fueron tan letales gracias a la presión de la defensa nacional. A pesar de ello, el defensor destacó la labor del equipo bajo la dirección de Ricardo Gareca. “Sabía que Chile es un gran equipo, es una buena selección, tiene un poco de recambio. Nosotros intentamos jugar y sacamos un buen resultado, pero nos quedamos con el sin sabor”, dijo Zambrano.





Lo que se le viene a la Selección Peruana

Después del partido en el AT&T Stadium, Texas, la Selección Peruana jugará su segundo partido en la Copa América 2024 correspondiente a la fecha 2 del Grupo A. Su próximo rival será Canadá, y este encuentro está programado para el martes 25 de junio en el Sporting Park (Kansas City), a las 5:00 de la tarde (hora de Perú). La transmisión estará disponible a través de DSports (DIRECTV) para toda América Latina y América TV en Perú.

Por otro lado, Chile jugará su próximo partido contra Argentina. Este enfrentamiento está programado también para el martes 25 de junio, pero a las 8:00 de la noche (hora de Perú, un hora más tarde en Chile y dos más en Argentina). El partido se llevará a cabo en el MetLife Stadium y se podrá ver por DSports (DIRECTV) para toda América Latina, en cambio para los sureños por Chilevisión, y en Argentina por TyC Sports Internacional.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR