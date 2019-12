El entrenador de la Selección Peruana no pierde la esperanza de, algún día, dirigir la Selección de Argentina. Ricardo Gareca volvió a tocar el tema en una entrevista pero aclaró que primero cumplirá su contrato con la ‘bicolor’ y buscará llevarla nuevamente a un Mundial.

“Se tiene que dar el escenario ideal”, dijo el DT de la Selección Peruana en una entrevista con Fox Sports, tras el sorteo del Fixture de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El ‘Tigre’ también se refirió a las últimas informaciones que afirmaban que recibió una oferta para dirigir a Boca Juniors. “Con Boca se tiene que dar un punto de encuentro entre el DT y la institución. Es imposible asumir un contrato porque ya tengo uno con Perú, pero para ser más concreto no hubo nada oficial”, comentó.

Los panelistas de Fox Sports le preguntaron sobre la resistencia de algunos hinchas por su pase a River Plate en su época de jugador: “Para el hincha de Boca hay cosas que no se olvidan. El hincha puede recordar, yo soy un profesional, el tiempo acomoda todo y yo no sé para qué lado voy a ir. Una vez que termine con Perú veré lo que hago de mi vida”.

¿Dirigir a River Plate? “Yo no descarto nada, soy un profesional vivo de esto, una vez que cumpla los contratos quien quiera hablar conmigo yo me siento y converso. No es algo que yo pueda tener preferencias, uno tiene el derecho a elegir pero con cualquier institución siempre me he sentado a hablar. No tengo problema”, finalizó.

Ricardo Gareca presente en el sorteo de las Eliminatorias. (Video: América TV)

MÁS NOTICIAS