Christian Ramos aún no renueva con Universitario, a pesar del interés que se mostró por parte del club y el visto bueno que se obtuvo, por parte del futbolista, en la negociación para que continúe defendiendo la camiseta crema por todo el 2020.

“Estamos esperando la firma de (Christian) Ramos. Si mañana no hay solución, se aplicará el plan 'B'. No sabemos si es que tiene otra oferta y, si es así, lo tiene que comunicar al club. Lo llamamos para renovar y estuvo de acuerdo, pero después no vino”, señaló Leguía en diálogo con ‘Las voces del fútbol’.

Christian Ramos llegó a Universitario a mitad de año, convirtiéndose en una de las principales piezas defensivas de la escuadra merengue, junto a Brayan Velarde. Sin embargo, en las últimas jornadas fue relegado al banco de suplentes por Nelinho Quina, quien también seguirá en Ate.

Gregorio Pérez espera que la 'U' consiga renovarle a sus dos defensas más experimentados (también pidió que Alberto Rodríguez continúe en 2020) para lograr la solidez defensiva necesaria para afrontar de mejor manera los retos que se le vienen el próximo año.

Por otro lado, Universitario espera conocer a su rival en la Copa Libertadores 2020 este martes. El sorteo tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Conmebol en Asunción, Paraguay, desde las 6:30 p.m. (hora peruana). Su transmisión se realizará a través de Fox Sports y DirecTV. Además, también podrá ser visto por Facebook Live de la Conmebol.

