No se guardo nada. Edison Flores aprovechó su cuenta de Intagram para resolver distintas dudas y una de ellas fue su entrenadores favoritos en todo este tiempo.

Edison Flores no dudo y señaló cuatro, cada uno con distinto motivo. La lista inicia con Chemo del Solar. ‘Oreja’ le agradeció porque fue el entrenador que lo hizo debutar. Roberto Chale es otro DT a quien le tiene mucho cariño, no solo el, si no mucha hinchada crema.

Ricardo Gareca no podía faltar en la lista de Edison Flores. El jugador peruano destacó al ‘Tigre’ porque lo ayudo a creer en si mismo. El último al que nombró fue Pablo Guede. El entrenador del Monarcas Morelia fue considerado por el ‘Oreja’ porque el DT argentino logró recuperar la confianza del peruano.

Otra de las preguntas que resolvió Edison Flores fue la de su ejemplo a seguir a nivel futbolístico. ‘Oreja’ destacó que ‘Don’ Andrés Iniesta es ese futbolista que hay que tomar de ejemplo. Además, destacó a Rodrigo Millar del Monarcas Morelia.

Ídolo de Universitario de Deportes

El club crema escogió a sus cuatro ídolos ante un reto enviado por el Olympique de Marsella. ‘Lolo’ Fernandez, Héctor Chumpitaz, José Luis Carranza y Edison Flores fueron los elegidos por el conjunto merengue.

