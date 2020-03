Sin medidas de manera momentánea. Nolberto Solano se vio envuelto en una polémica a raíz de la detención de la última noche por incumplir el aislamiento social. El asistente técnico de Ricardo Gareca en la Selección Peruana tuvo una falta, la misma que ya fue observada en VIDENA, donde tomaron una decisión al respecto.

Dos fuentes cercanas de la VIDENA le confirmaron a Depor que el ‘Maestrito’ permanecerá en su cargo. “De momento, no se tomará ninguna decisión. Luego, nos sentaremos todos para poder evaluar bien el tema”, sostuvieron en diálogo con este medio.

La Selección Peruana debía debutar la última noche contra Paraguay en las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, la pandemia hizo que se postergue toda actividad hasta nuevo aviso, cosa que se aprovechó para que algunos jugadores se recuperen de las lesiones que poseían.

¿Qué pasó con Nolberto Solano y por qué se dice que incumplió el toque de queda?

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron detenidos , la última noche, por la policía del distrito de La Molina por incumplir el aislamiento social obligatorio. Según detallaron en el programa ‘Magaly TV La Firme’, el miembro del comando técnico de la Selección Peruana estuvo en una reunión, en la casa de su vecina, a la que no dejó de asistir a pesar de las recomendaciones de permanecer en su hogar.

“Era un almuerzo, No quiero justificarme, pero una vecina me invitó a almorzar. No hubo más de cinco o seis personas, eso lo pueden corroborar, una fiesta es totalmente diferente”, sostuvo Nolberto Solano en diálogo con RPP, tras ser liberado.

